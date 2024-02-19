Потребителей газа в Ида-Вирумаа изумило нежелание Elering содержать ведущий в регион газопровод

Elering стал владельцем газотранспортной сети десять лет назад, пишет ERR. Предполагалось, что концентрация газотранспортных сетей в руках системного оператора обеспечит более высокую конкуренцию и надежность поставок. Однако теперь Elering рассматривает возможность отказа от газопроводов в Нарву и Вярска, поскольку газ из России больше не поступает, а обслуживание газопроводов, по оценкам Elering, обойдется ему в долгосрочной перспективе в пару сотен миллионов евро.

Председатель правления Elering Калле Кильк сказал ERR на прошлой неделе, что потребление газа снижается, и в будущем можно было бы рассмотреть возможность снабжения потребителей в южной и восточной Эстонии сжиженным природным газом (СПГ), доставляемым автомобильным или железнодорожным транспортом, однако такая схема доставки уже находится вне сферы ответственности системного оператора.

Одним из крупнейших потребителей газа в Ида-Вирумаа является AS Enefit Power - дочерняя фирма госконцерна Eesti Energia, в которой сосредоточены электрогенерирующие мощности, использующие ископаемое топливо. Enefit Power использует природный газ в резервной котельной на Балтийской электростанции и изучает возможность строительства новой газовой электростанции в Нарве. Идея Elering озадачила руководителя Enefit Power Андреса Вайнола.

"Мы потребляем более 90% газа, поступающего в Нарву по этому газопроводу. Такая позиция, конечно, не дает нам инвестиционной уверенности, чтобы двигаться дальше с нашими планами на Балтийской электростанции", - сказал Вайнола.

Частная компания Eesti Gaas подтвердила, что она не предвидит значительного снижения потребления газа в Вирумаа или Южной Эстонии. 50 000 домашних хозяйств и более полутысячи предприятий в этих регионах стабильно потребляют почти половину продаваемого в Эстонии природного газа.

"Если Elering полагает, что содержать этот газопровод нецелесообразно, то, поскольку газопровод когда-то принадлежал Eesti Gaas, мы примем его обратно. И мы даже готовы сделать это немедленно: тогда мы сможем решить все эти вопросы и проблемы, а также начать заботиться о развитии этого газопровода уже сейчас", - сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

По его словам, газопроводы в направлении Нарвы и Вярска требуют обслуживания и, время от времени, ремонта, но это точно не стоит 200 млн евро, а строить совершенно новый газопровод тоже нет смысла, потому что имеющиеся газопроводы прослужат еще как минимум 20-30 лет.