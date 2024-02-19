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Потребителей газа в Ида-Вирумаа изумило нежелание Elering содержать ведущий в регион газопровод

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Газовая котельная.
Газовая котельная. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Enefit Power и Eesti Gaas критикуют идею системного оператора Elering отказаться от содержания газопровода, ведущего в Нарву и Вярска. Частная компания Eesti Gaas готова взять на себя управление этими газопроводами, если их нынешний собственник сочтет содержание газопроводов слишком дорогим.

Elering стал владельцем газотранспортной сети десять лет назад, пишет ERR. Предполагалось, что концентрация газотранспортных сетей в руках системного оператора обеспечит более высокую конкуренцию и надежность поставок. Однако теперь Elering рассматривает возможность отказа от газопроводов в Нарву и Вярска, поскольку газ из России больше не поступает, а обслуживание газопроводов, по оценкам Elering, обойдется ему в долгосрочной перспективе в пару сотен миллионов евро.

Председатель правления Elering Калле Кильк сказал ERR на прошлой неделе, что потребление газа снижается, и в будущем можно было бы рассмотреть возможность снабжения потребителей в южной и восточной Эстонии сжиженным природным газом (СПГ), доставляемым автомобильным или железнодорожным транспортом, однако такая схема доставки уже находится вне сферы ответственности системного оператора.

Одним из крупнейших потребителей газа в Ида-Вирумаа является AS Enefit Power - дочерняя фирма госконцерна Eesti Energia, в которой сосредоточены электрогенерирующие мощности, использующие ископаемое топливо. Enefit Power использует природный газ в резервной котельной на Балтийской электростанции и изучает возможность строительства новой газовой электростанции в Нарве. Идея Elering озадачила руководителя Enefit Power Андреса Вайнола.

"Мы потребляем более 90% газа, поступающего в Нарву по этому газопроводу. Такая позиция, конечно, не дает нам инвестиционной уверенности, чтобы двигаться дальше с нашими планами на Балтийской электростанции", - сказал Вайнола.

Частная компания Eesti Gaas подтвердила, что она не предвидит значительного снижения потребления газа в Вирумаа или Южной Эстонии. 50 000 домашних хозяйств и более полутысячи предприятий в этих регионах стабильно потребляют почти половину продаваемого в Эстонии природного газа.

"Если Elering полагает, что содержать этот газопровод нецелесообразно, то, поскольку газопровод когда-то принадлежал Eesti Gaas, мы примем его обратно. И мы даже готовы сделать это немедленно: тогда мы сможем решить все эти вопросы и проблемы, а также начать заботиться о развитии этого газопровода уже сейчас", - сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

По его словам, газопроводы в направлении Нарвы и Вярска требуют обслуживания и, время от времени, ремонта, но это точно не стоит 200 млн евро, а строить совершенно новый газопровод тоже нет смысла, потому что имеющиеся газопроводы прослужат еще как минимум 20-30 лет.

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Нарва
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