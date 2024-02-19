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В Кивиыли горело производственное здание

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В прошлую пятницу днем в центр тревоги поступил сигнал автоматической пожарной сигнализации, установленной в производственном здании на улице Туру в городе Кивиыли Люганузеской волости.

Возгорание двигалось в сторону вентиляционной шахты, расположенной над реактором.

Спасатели с помощью работников потушили огонь, прошедший через несколько этажей.

Вентиляционную шахту охладили водой.

Спасательные работы выполняли спасательные команды из Кивиыли, Йыхви и Кохтла-Ярве.

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