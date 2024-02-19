В прошлую пятницу днем в центр тревоги поступил сигнал автоматической пожарной сигнализации, установленной в производственном здании на улице Туру в городе Кивиыли Люганузеской волости.
В Кивиыли горело производственное здание
Возгорание двигалось в сторону вентиляционной шахты, расположенной над реактором.
Спасатели с помощью работников потушили огонь, прошедший через несколько этажей.
Вентиляционную шахту охладили водой.
Спасательные работы выполняли спасательные команды из Кивиыли, Йыхви и Кохтла-Ярве.