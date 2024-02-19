Пн, 19.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В выходные полицию в Ида-Вирумаа вызывали только из-за драк

Эрик Калда
Copy
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В минувшие выходные полиция зарегистрировала в Ида-Вирумаа только насильственные преступления.

16 февраля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 63-летний пьяный мужчина побил свою жену. Полиция задержала мужчину.

18 февраля в полицию сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве 25-летний мужчина ударил своего отца. Полиция задержала драчуна.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу женщина пришла в гости к своему бывшему сожителю и напала на него во время совместного употребления алкоголя. Когда приехала полиция, женщина уже ушла.

Также в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве 45-летний мужчина ударил 37-летнего мужчину.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидентов в рамках уголовного разбирательства.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх