В минувшие выходные полиция зарегистрировала в Ида-Вирумаа только насильственные преступления.
В выходные полицию в Ида-Вирумаа вызывали только из-за драк
16 февраля в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 63-летний пьяный мужчина побил свою жену. Полиция задержала мужчину.
18 февраля в полицию сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве 25-летний мужчина ударил своего отца. Полиция задержала драчуна.
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу женщина пришла в гости к своему бывшему сожителю и напала на него во время совместного употребления алкоголя. Когда приехала полиция, женщина уже ушла.
Также в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве 45-летний мужчина ударил 37-летнего мужчину.
Полиция выяснит точные обстоятельства инцидентов в рамках уголовного разбирательства.