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Семерых россиян не впустили в Эстонию

Эрик Калда
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Пограничный переход в Нарве.
Пограничный переход в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В выходные на Нарвском погранпункте пограничники не впустили в Эстонию семерых граждан России, одного гражданина Израиля и одного гражданина Молдовы.

В основном причинами отказа во въезде были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные пояснения относительно цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или госбезопасности.

В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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