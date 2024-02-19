В выходные на Нарвском погранпункте пограничники не впустили в Эстонию семерых граждан России, одного гражданина Израиля и одного гражданина Молдовы.
Семерых россиян не впустили в Эстонию
В основном причинами отказа во въезде были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные пояснения относительно цели поездки или в ходе беседы было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или госбезопасности.
В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.