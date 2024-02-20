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Студенты Нарвского колледжа временно учатся в Тарту

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Обучение в Тарту в рамках проекта учебной мобильности поможет будущим учителям, обучающимся в Нарве, обрести смелость при общении в эстоноязычной среде, считает профессор Бируте Клаас-Ланг.
Обучение в Тарту в рамках проекта учебной мобильности поможет будущим учителям, обучающимся в Нарве, обрести смелость при общении в эстоноязычной среде, считает профессор Бируте Клаас-Ланг. Фото: Sille Annuk

Будущие преподаватели эстонского языка проведут более двух месяцев в Тарту, чтобы развить свои языковые навыки и познакомиться с жизнью университетского города.

В Тарту проходят обучение 26 студентов Нарвского колледжа, которые готовятся стать преподавателями эстонского языка. В течение девяти недель они будут участвовать в учебной работе Института эстонского языка и общей лингвистики, в языковой и культурной программе и знакомиться с жизнью университетского города.

Студент 1-го курса Герман Кабачук уже после первой недели отметил, что смена обстановки полезна, несмотря на то, что он работает руководителем кружка и подменным учителем в эстоноязычной Кохтла-Ярвеской гимназии и уже владеет эстонским языком на хорошем уровне. "Многие из тех, кто тоже приехал в Тарту, ценят тот факт, что некоторое время они могут учиться в другом месте, с другими преподавателями и студентами, для которых эстонский язык является родным".

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