Будущие преподаватели эстонского языка проведут более двух месяцев в Тарту, чтобы развить свои языковые навыки и познакомиться с жизнью университетского города.
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Студенты Нарвского колледжа временно учатся в Тарту
В Тарту проходят обучение 26 студентов Нарвского колледжа, которые готовятся стать преподавателями эстонского языка. В течение девяти недель они будут участвовать в учебной работе Института эстонского языка и общей лингвистики, в языковой и культурной программе и знакомиться с жизнью университетского города.