Сфера сестринской работы предоставляет молодым людям обширное, разнообразное и современное поле деятельности. Выбор можно сделать между различными специальностями, овладев которыми можно очень быстро трудоустроиться в больницы, дома попечения, центры семейных врачей, школы, скорую помощь и даже в государственные учреждения.
Ксения Верховская: Медсестрам безработица не грозит
Медицинская сестра обладает огромным потенциалом для самореализации и является востребованным специалистом в области здравоохранения, роль которого становится все более важной и самостоятельной.
Область деятельности медицинских сестер охватывает самое важное - здоровье людей. Поскольку люди всегда будут существовать, потребность в медицинских работниках остается стабильно высокой и даже растущей со временем. В условиях стремительного развития технологий становится актуальным вопрос: могут ли искусственный интеллект и информационные технологии заменить медицинских работников? Конечно, технологии будут полезны как для медицинских работников, так и для пациентов, но они не могут заменить живые человеческие эмоции и эмпатию, которые являются ключевыми для установления связи и доверительных отношений с пациентами. Техника не может заменить сестер, которые замечают и ощущают те моменты, которые технологии прощупать не могут.
"Сегодня все чаще люди решают сменить профессию, проходят переобучение и в конечном итоге находят себя в сфере здравоохранения".
Ксения Верховская, руководитель по сестринству и опыту пациента
Уникальность и бесспорное преимущество выбора профессии медицинской сестры обусловлены прежде всего тем, что рабочее место существует еще до того, как она задумается об этом. Каждый год нехватка сестер увеличивается во многих медицинских учреждениях, что может привести к уменьшению количества койко-мест или замедлению развития медицинских услуг. В настоящее время Ида-Вируская центральная больница может предложить работу 30 медицинским сестрам, но если повернуть вектор на развитие и расширение услуг, а также учитывать сестер, выходящих на пенсию, то эта потребность может очень скоро достигнуть 70 человек.
Экономический кризис сейчас ощущается всеми: компании, особенно специализирующиеся на производстве, сокращают штат сотрудников, безработица растет, процентные ставки высокие, налоги увеличиваются, а инфляция продолжает петь во все горло. Профессия медицинской сестры обеспечивает специалистам стабильность на рынке труда даже в столь турбулентные периоды в экономике. Сегодня все чаще люди решают сменить профессию, проходят переобучение и в конечном итоге находят себя в сфере здравоохранения. Одной из весомых причин, почему это происходит, является желание сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Выбор профессии медицинской сестры - это осознанный выбор, и диплом сестры имеет большую ценность, а не просто покрывается пылью, занимая место на книжной полке, - его нужно демонстрировать с гордостью!
Те времена, когда сестры выполняли скорее роль третьей руки врача, давно отправились в прошлое. Сейчас сестры являются надежными членами медицинской команды, знающими границы своей компетенции и при необходимости вовлекающими в процесс других членов команды. Сестры стали автономными специалистами, и это проявляется наиболее эффективно в практике самостоятельных сестринских приемов. Безусловно, это более ответственная и углубленная работа. Она требует еще больше специфических знаний, основательности и усердия. Немаловажными являются также возможности развития и опыт, который сестра, проводящая независимые приемы, получает в ходе своей работы. Благодаря таким сестрам уменьшается рабочая нагрузка на врачей-специалистов, и пациенты, нуждающиеся в специализированной помощи, могут быстрее получить консультацию.
В Ида-Вирумаа можно получить сестринское образование в структурном подразделении Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кохтла-Ярве, всего в десяти километрах от Ида-Вируской центральной больницы, крупнейшего и наиболее современного медицинского учреждения Ида-Вирумаа, где студенты проходят практику и уже во время учебы работают помощниками сестер и сестрами по уходу, приобретая помимо теоретических знаний практические навыки и опыт, также получая заработную плату.