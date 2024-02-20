Ксения Верховская: Медсестрам безработица не грозит

Экономический кризис сейчас ощущается всеми: компании, особенно специализирующиеся на производстве, сокращают штат сотрудников, безработица растет, процентные ставки высокие, налоги увеличиваются, а инфляция продолжает петь во все горло. Профессия медицинской сестры обеспечивает специалистам стабильность на рынке труда даже в столь турбулентные периоды в экономике. Сегодня все чаще люди решают сменить профессию, проходят переобучение и в конечном итоге находят себя в сфере здравоохранения. Одной из весомых причин, почему это происходит, является желание сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Выбор профессии медицинской сестры - это осознанный выбор, и диплом сестры имеет большую ценность, а не просто покрывается пылью, занимая место на книжной полке, - его нужно демонстрировать с гордостью!

Те времена, когда сестры выполняли скорее роль третьей руки врача, давно отправились в прошлое. Сейчас сестры являются надежными членами медицинской команды, знающими границы своей компетенции и при необходимости вовлекающими в процесс других членов команды. Сестры стали автономными специалистами, и это проявляется наиболее эффективно в практике самостоятельных сестринских приемов. Безусловно, это более ответственная и углубленная работа. Она требует еще больше специфических знаний, основательности и усердия. Немаловажными являются также возможности развития и опыт, который сестра, проводящая независимые приемы, получает в ходе своей работы. Благодаря таким сестрам уменьшается рабочая нагрузка на врачей-специалистов, и пациенты, нуждающиеся в специализированной помощи, могут быстрее получить консультацию.

В Ида-Вирумаа можно получить сестринское образование в структурном подразделении Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кохтла-Ярве, всего в десяти километрах от Ида-Вируской центральной больницы, крупнейшего и наиболее современного медицинского учреждения Ида-Вирумаа, где студенты проходят практику и уже во время учебы работают помощниками сестер и сестрами по уходу, приобретая помимо теоретических знаний практические навыки и опыт, также получая заработную плату.