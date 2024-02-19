Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон планировал создать подразделение гражданской обороны

Обвинение состоит из трех частей, в каждой из которых фигурирует Петерсон; в одной - Роости, а в другой - Андронов, пишет rus.delfi. Согласно части обвинения, касающейся только Петерсона, на фоне своей деятельности в целом Петерсон занимался созданием отряда гражданской обороны, чтобы собрать воедино лиц, не доверяющих эстонской власти, и сформировать организацию, работающую в интересах Российской Федерации. Подобные мнимо благотворительные организации есть и в Украине.

Другая часть обвинения касается Петерсона и Андронова. Согласно обвинению, в 2022 году Андронов по заданию Российской Федерации и ее ведомств с целью осуществления пропагандистской деятельности связался с Айво Петерсоном, возглавлявшим движение Koos. Уже тогда Андронов предложил Петерсону принять участие в организованных при его содействии поездках в РФ и оккупированные Россией территории Украины. Там Петерсон должен был освещать происходящее в своих медиа-каналах и, естественно, под подходящими для России пропагандистским углом.

Согласно обвинению, касающемуся Роотси и Петерсона, мужчины до сентября 2022 года поддерживали направленные против Эстонской Республики отношения с российскими агентами Русланом Крыловым и Владимиром Михайловым. Целью отношений было содействие российской пропаганде. В это же время Роотси присоединился к движению Koos, а с сентября сознательно начал помогать Михайлову и Крылову осуществлять деятельность по оказанию влияния против Эстонской Республики. Например, он установил контакт с Айво Петерсоном, с которым они договорились вместе помогать правительству РФ и действовавшим от их имени Крылову и Михайлову.

Петерсон в качестве одного из руководителей движения "Koos/Вместе" на состоявшихся в марте прошлого года выборах в Рийгикогу набрал по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа 3969 голосов, что стало в Ида-Вирумаа вторым результатом после результата баллотировавшегося в качестве независимого кандидата Михаила Стальнухина.