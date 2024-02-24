По словам руководителя проекта портала здоровья в Кассе здоровья Евгения Николаевского, созданный в конце ноября прошлого год портал здоровья теперь предлагает людям более удобный доступ к данным о своем здоровье.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Новый портал здоровья объединяет информацию о здоровье людей и услуги на одном сайте
Портал включает в себя несколько функций, среди которых есть возможность увидеть свои ближайшие приемы, невыкупленные рецепты, обследования, анализы и приемы за последние шесть месяцев, а также информацию и рекомендации, связанные с вакцинацией.
- Новый портал здоровья создан исходя из потребностей людей - на улучшенном портале просматривать собственные медицинские данные как через компьютер, так и через мобильный телефон стало намного удобнее, чем раньше, ведь все медицинские документы теперь находятся в одном месте, информацию можно найти более логичным образом, а сложные медицинские термины, смысл которых людям было трудно понять на старом портале пациентов, были удалены, - рассказал руководитель проекта портала здоровья.
Помимо прочего, современный дизайн сайта обеспечивает более удобный доступ к данным о здоровье, в разработке его также учитывали пожелания и потребности людей с нарушениями зрения.
Со временем на портал здоровья постоянно будут добавляться новые функции, которые позволят людям повысить свое сознательное участие и ответственность при принятии решений, связанных со здоровьем. "Если прежний портал пациентов digilugu.ee предназначался только для просмотра данных о собственном здоровье, то в будущем новый портал здоровья будет также предоставлять персональные рекомендации и отправлять напоминания посредством SMS или по электронной почте о предстоящих визитах к врачу, вакцинациях и выписанных рецептах и о рецептах с истекающим сроком действия", - добавил Николаевский.
Руководитель проекта портала здоровья в TEHIK Кэди Адамсон признала, что новых и инновационных идей всегда больше, чем тех, которые можно немедленно реализовать. "Наша команда разработчиков в настоящее время полностью посвящает себя работе по внедрению функций, наиболее востребованных пользователями. Помимо различных уведомлений, в этом году, например, планируется объединить дигитальную регистратуру с порталом здоровья, благодаря чему люди смогут легко получить доступ ко всем необходимым услугам без необходимости перемещаться по нескольким различным дигитальным платформам. При расстановке приоритетов мы исходим из наиболее насущных потребностей пользователей и наличия ресурсов".
По словам руководителя проекта, при разработке портала здоровья прежде всего был учтен подход, ориентированный на пациента. "Мы хотим, чтобы люди могли более безопасно и легко управлять своей медицинской информацией, а также могли использовать ее повторно. Это не только улучшает пользовательский опыт, но и обеспечивает более плавный и бесперебойный обмен медицинскими данными в системе здравоохранения. Это предоставляет пациентам максимально удобные средства в наблюдении и заботе о своем здоровье".
Портал здоровья terviseportaal.ee
- Портал здоровья - это уникальный портал, на котором собираются данные о состоянии здоровья населения и информация о лечении.
- Старый портал пациента digilugu.ee был создан 15 лет назад, а последние обновления там делались десять лет назад. Потребность в обновлении портала была велика, поскольку устаревший портал пациента оставлял желать лучшего - как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения удобства использования.
- На портале здоровья просмотр посетителями своих медицинских данных стал более удобным, поскольку данные можно найти более четким и логичным путем. Кроме того, были удалены сложные медицинские термины, которые были трудны для понимания. Новый и современный дизайн, в котором также были учтены потребности людей с нарушениями зрения, также гарантирует более комфортное использование портала.
- Перед входом на портал здоровья посетители могут ознакомиться с информационными материалами, подготовленными специалистами по темам, связанным с сохранением здоровья. Новый портал также содержит ссылки на интернет-сайты, на которых публикуется научно обоснованная медицинская информация, чтобы людям не приходилось искать интересующую их медицинскую информацию на форумах, в социальных сетях и других каналах с непроверенной информацией, где вместо необходимой помощи некомпетентные советы могут привести, наоборот, к ухудшению здоровья. Помимо информации о профилактике здоровья, на главной странице портала здоровья также отображаются новости и информационные кампании для населения.
- Если раньше сайт digilugu.ee был просто интерактивной средой для просмотра данных о собственном здоровье, то в будущем новый портал здоровья также будет давать персональные рекомендации и отправлять напоминания о предстоящих визитах к врачу. В дальнейшем на портале здоровья одна за другой будут добавляться новые услуги - например, раздел персональной медицины, где пользователь увидит услуги, ориентированные именно на него (персональные рекомендации по здоровому образу жизни и др.), и приглашения на обследования.