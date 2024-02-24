ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Новый портал здоровья объединяет информацию о здоровье людей и услуги на одном сайте

Портал включает в себя несколько функций, среди которых есть возможность увидеть свои ближайшие приемы, невыкупленные рецепты, обследования, анализы и приемы за последние шесть месяцев, а также информацию и рекомендации, связанные с вакцинацией.

- Новый портал здоровья создан исходя из потребностей людей - на улучшенном портале просматривать собственные медицинские данные как через компьютер, так и через мобильный телефон стало намного удобнее, чем раньше, ведь все медицинские документы теперь находятся в одном месте, информацию можно найти более логичным образом, а сложные медицинские термины, смысл которых людям было трудно понять на старом портале пациентов, были удалены, - рассказал руководитель проекта портала здоровья.

Помимо прочего, современный дизайн сайта обеспечивает более удобный доступ к данным о здоровье, в разработке его также учитывали пожелания и потребности людей с нарушениями зрения.

Со временем на портал здоровья постоянно будут добавляться новые функции, которые позволят людям повысить свое сознательное участие и ответственность при принятии решений, связанных со здоровьем. "Если прежний портал пациентов digilugu.ee предназначался только для просмотра данных о собственном здоровье, то в будущем новый портал здоровья будет также предоставлять персональные рекомендации и отправлять напоминания посредством SMS или по электронной почте о предстоящих визитах к врачу, вакцинациях и выписанных рецептах и о рецептах с истекающим сроком действия", - добавил Николаевский.