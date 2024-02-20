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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему государство не может поддержать реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в большей мере?

Северное побережье
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На прошлой неделе депутат Рийгикогу Алексей Евграфов в Рийгикогу предложил премьер-министру Кае Каллас, чтобы государство оказало большую поддержку в утеплении многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, а собственное участие товариществ составило бы 10%.

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:

- Мы предусмотрели поддержку на реновацию зданий, и 25 миллионов евро пойдут Ида-Вирумаа на реновацию зданий. Это при более высокой ставке поддержки - 70% - именно потому, что у квартирных товариществ нет возможности внести [большую] собственную долю. На эту сумму планируется отремонтировать 30 многоквартирных домов. Это поможет создать в регионе сеть консультантов и подрядчиков, которые смогут выполнить работу и реализовать проекты. Что касается финансирования, то помимо предоставляемой поддержки возможно использование государственного кредита, если банк не захочет выдать кредит именно из-за низкой стоимости недвижимости. Но если у вас есть конкретные предложения, я думаю, что они обязательно будут учтены, потому что в наших общих интересах сделать эти здания более теплосберегающими.

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