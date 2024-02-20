ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему государство не может поддержать реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в большей мере?

- Мы предусмотрели поддержку на реновацию зданий, и 25 миллионов евро пойдут Ида-Вирумаа на реновацию зданий. Это при более высокой ставке поддержки - 70% - именно потому, что у квартирных товариществ нет возможности внести [большую] собственную долю. На эту сумму планируется отремонтировать 30 многоквартирных домов. Это поможет создать в регионе сеть консультантов и подрядчиков, которые смогут выполнить работу и реализовать проекты. Что касается финансирования, то помимо предоставляемой поддержки возможно использование государственного кредита, если банк не захочет выдать кредит именно из-за низкой стоимости недвижимости. Но если у вас есть конкретные предложения, я думаю, что они обязательно будут учтены, потому что в наших общих интересах сделать эти здания более теплосберегающими.