Общая численность рабочей силы Ида-Вирумаа внезапно увеличилась более чем на тысячу человек

Если на прошлой неделе, по данным кассы по безработице, общая численность рабочей силы в Ида-Вирумаа составляла 56400 человек, то на новой неделе она уже составляет 57500. В результате этого изменения уровень безработицы в Ида-Вирумаа также снизился с 14,1 процента до 13,8 процента.