Если на прошлой неделе, по данным кассы по безработице, общая численность рабочей силы в Ида-Вирумаа составляла 56400 человек, то на новой неделе она уже составляет 57500. В результате этого изменения уровень безработицы в Ида-Вирумаа также снизился с 14,1 процента до 13,8 процента.
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Общая численность рабочей силы Ида-Вирумаа внезапно увеличилась более чем на тысячу человек
Советник по связям с общественностью Эстонской кассы страхования от безработицы Лаури Кооль пояснил, что уровень зарегистрированной безработицы рассчитывается на основе данных Департамента статистики (ESA) о рабочей силе (от 16 лет до пенсионного возраста). Последние опубликованные данные о рабочей силе относятся к 2022 году.