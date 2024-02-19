Посольство России в Таллинне сообщило, что граждане РФ, живущие в Эстонии, смогут принять участие в переназначении Путина, как пишет Rus.Postimees, на специальных участках прямо на эстонско-российской границе.
Переназначение Путина: власти России устроят голосование прямо у границы с Эстонией
"На предстоящих выборах президента Российской Федерации проживающим в Эстонии россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в посольстве России в Таллине (17 марта с 8:00 до 20:00), но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах «Шумилкино» и «Куничина Гора», - сказано в сообщении посольства РФ в Эстонии, которое цитирует Rus.Postimees.
Уточняется, что избирательный участок в Ивангороде будет открыт для россиян из Эстонии всего в 140 метрах от погранпункта.