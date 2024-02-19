Переназначение Путина: власти России устроят голосование прямо у границы с Эстонией

"На предстоящих выборах президента Российской Федерации проживающим в Эстонии россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в посольстве России в Таллине (17 марта с 8:00 до 20:00), но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах «Шумилкино» и «Куничина Гора», - сказано в сообщении посольства РФ в Эстонии, которое цитирует Rus.Postimees.