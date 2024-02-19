Весной повысятся пенсии

Индекс государственной пенсии на 2024 год составит 1,106. Это означает, что в результате индексации уже с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 10,6%.

В прошлом году повышение было значительнее - на 13,9%.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, прошлогоднее повышение пенсий было самым большим за последние 15 лет, но и в этот раз увеличение средней пенсии после индексации с 700 до 774 евро поможет пожилым людям лучше справляться с трудностями.

"При индексации увеличивается и базовая часть пенсии, в результате чего улучшается благосостояние получателей небольших пенсий, на которых мы также хотим больше сфокусироваться в будущем", - пояснила Рийсало.

Сумма народной пенсии с апреля будет составлять 372,05 евро (сейчас - 336,39). Базовая часть пенсии вырастет с 317,9 до 354,98 евро.

На повышение пенсий в госбюджете запланировано свыше 212,3 млн евро. Индексация коснется 325 000 пенсионеров.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально. Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.