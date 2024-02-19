Люганузе заменил волостного старейшину

Из 19 членов волостного собрания за выражение недоверия Вейзер проголосовали 14 депутатов, против - три депутата. За избрание Дмитриева волостным старейшиной проголосовали 16 членов волостного собрания, один был против, два бюллетеня оказались испорчены. Других кандидатов на пост волостного старейшины выдвинуто не было. Зарплату Дмитриеву утвердили в размере 4000 евро в месяц.