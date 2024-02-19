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Люганузе заменил волостного старейшину

Эрик Калда
, журналист
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Дмитрия Дмитриева (слева) выбрали новым люганузеским волостным старейшиной, Андреа Эйхе станет, вероятно, новым председателем волостного собрания.
Дмитрия Дмитриева (слева) выбрали новым люганузеским волостным старейшиной, Андреа Эйхе станет, вероятно, новым председателем волостного собрания. Фото: Matti Kämärä

Люганузеское волостное собрание выразило в понедельник недоверие волостному старейшине Марье-Лийзе Вейзер и избрало новым волостным старейшиной прежнего председателя волостного собрания Дмитрия Дмитриева.

Из 19 членов волостного собрания за выражение недоверия Вейзер проголосовали 14 депутатов, против - три депутата. За избрание Дмитриева волостным старейшиной проголосовали 16 членов волостного собрания, один был против, два бюллетеня оказались испорчены. Других кандидатов на пост волостного старейшины выдвинуто не было. Зарплату Дмитриеву утвердили в размере 4000 евро в месяц.

Инициатива о развале прежней коалиции, образованной Центристской партией, "Isamaa" и избирательным союзом "Oma Rahva Eest", исходила от лагеря Центристской партии, и оппозиция ее поддержала.

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