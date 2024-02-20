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Самоуправлениям Ида-Вирумаа придется обдумать, как распределить три миллиона евро

Эрик Гамзеев
, журналист
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Предприятия Ида-Вирумаа, использующие сланец, отчисляют государству все большие суммы в виде экологических сборов и платежей за загрязнение окружающей среды. Теперь правящая коалиция решила направить малую часть этой суммы, или почти три миллиона евро, в Ида-Вируский экологический фонд.
Предприятия Ида-Вирумаа, использующие сланец, отчисляют государству все большие суммы в виде экологических сборов и платежей за загрязнение окружающей среды. Теперь правящая коалиция решила направить малую часть этой суммы, или почти три миллиона евро, в Ида-Вируский экологический фонд. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Весной самоуправлениям Ида-Вирумаа предстоит решить непростую задачу: как распределить в интересах уезда почти три миллиона евро, которые предусмотрены в государственном бюджете этого года в виде Ида-Вируского экологического фонда.

Политики, баллотировавшиеся на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, наперебой обещали увеличить долю экологических сборов и налогов на загрязнение окружающей среды, уплачиваемых местными предприятиями, которая будет возвращаться в Ида-Вирумаа. Парламентская комиссия по окружающей среде, начавшая работать над этим вопросом, поняла, что, поскольку существует дефицит бюджета и фактически экологические деньги уже распределены в бюджете, увеличить суммы в пользу Ида-Вирумаа невозможно. Решением стал план повышения платы за загрязнение окружающей среды при утилизации золы и полукокса на 35 центов за тонну больше, чем планировалось изначально. Это позволит сформировать из дополнительных трех миллионов евро, собранных в госбюджет, Ида-Вируский экологический фонд.

Правила разрабатываются

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Экономика
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