Самоуправлениям Ида-Вирумаа придется обдумать, как распределить три миллиона евро

Политики, баллотировавшиеся на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, наперебой обещали увеличить долю экологических сборов и налогов на загрязнение окружающей среды, уплачиваемых местными предприятиями, которая будет возвращаться в Ида-Вирумаа. Парламентская комиссия по окружающей среде, начавшая работать над этим вопросом, поняла, что, поскольку существует дефицит бюджета и фактически экологические деньги уже распределены в бюджете, увеличить суммы в пользу Ида-Вирумаа невозможно. Решением стал план повышения платы за загрязнение окружающей среды при утилизации золы и полукокса на 35 центов за тонну больше, чем планировалось изначально. Это позволит сформировать из дополнительных трех миллионов евро, собранных в госбюджет, Ида-Вируский экологический фонд.