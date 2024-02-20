В минувшую среду премьер-министр Кая Каллас, отвечая на вопросы в Рийгикогу, заявила, что правительство приложило много усилий, чтобы помочь Ида-Вирумаа, и из-за этого ее упрекают другие регионы.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неужели Ида-Вирумаа осыпан государственными деньгами?
Действительно, использование фонда справедливого перехода и решение или разговоры о решении некоторых социально-экономических проблем Ида-Вирумаа могут создать впечатление в других уголках Эстонии, что Ида-Вирумаа осыпается государственными деньгами.
Однако такой вывод будет неверным, если мы посмотрим на другую сторону уравнения. За годы оккупации окружающая среда Ида-Вирумаа пострадала сильнее, чем любой другой регион. Понятно, что для смягчения этих последствий потребуется еще много денег. Кроме того, львиная доля экологических сборов и налогов на загрязнение окружающей среды поступает в государственный бюджет по-прежнему от предприятий, работающих в Ида-Вирумаа. Вполне естественно, что большая часть этих денег должна возвращаться в Ида-Вирумаа, поскольку негативное воздействие на окружающую среду происходит в первую очередь здесь, а не в западной и южной Эстонии и тем более не в столице.
Фонд справедливого перехода призван компенсировать социально-экономические последствия зеленого поворота. Эти суммы и условия их распределения пока несравнимо меньше, чем ущерб от потери рабочих мест в сланцевой промышленности и обслуживающих ее предприятиях.
Поэтому в будущем премьер-министр могла бы объяснять это тем, кто упрекает правительство за чрезмерную трату денег на Ида-Вирумаа, и добавлять, что на самом деле в этот регион необходимо вкладывать еще больше.