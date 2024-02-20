ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Неужели Ида-Вирумаа осыпан государственными деньгами?

Однако такой вывод будет неверным, если мы посмотрим на другую сторону уравнения. За годы оккупации окружающая среда Ида-Вирумаа пострадала сильнее, чем любой другой регион. Понятно, что для смягчения этих последствий потребуется еще много денег. Кроме того, львиная доля экологических сборов и налогов на загрязнение окружающей среды поступает в государственный бюджет по-прежнему от предприятий, работающих в Ида-Вирумаа. Вполне естественно, что большая часть этих денег должна возвращаться в Ида-Вирумаа, поскольку негативное воздействие на окружающую среду происходит в первую очередь здесь, а не в западной и южной Эстонии и тем более не в столице.