В Йыхви задержан мужчина, угрожавший полиции пистолетом

Полиция окружила периметр и проникла на территорию, где мог находиться мужчина. Когда полицейские вошли в сад, послышалось несколько выстрелов, и мужчина с пистолетом в руке двинулся к полицейским.

По словам начальника Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, полиция неоднократно требовала от мужчины сложить оружие.

"Хотя подозреваемый уронил оружие и опустился на колени, он тут же попытался схватить его снова. Ситуация была очень опасной, и в таком случае полиция имеет право применить табельное оружие, чтобы отвести опасность", - пояснил Климант.

Полицейский выстрелил в мужчину из оружия с резиновыми пулями. Затем подозреваемый бросил пистолет еще дальше и был задержан полицией. Позже полиция установила, что это был стартовый пистолет.

В ходе обыска в доме мужчины были обнаружены различные предметы, похожие на оружие, предмет, напоминающий ручную гранату, и возможные детонаторы. В ходе делопроизводства будет уточнен запрет на найденные предметы согласно Закону об оружии, сообщили в полиции.

По словам Андреаса Клийманта, стартовые пистолеты подобны огнестрельному оружию. «Их невозможно на расстоянии отличить ни визуально, ни по выстрелам. Поэтому понятно, что люди вокруг испытывают страх, а полицейские, пока не увидят оружие вблизи, не знают, огнестрельное ли это оружие или что-то другое. Это значит, что в таких случаях полицейские всегда исходят из того, что это огнестрельное оружие и, следовательно, событие с очень высокой степенью опасности. В такой ситуации полицейским также разрешено применять огнестрельное оружие для отражения опасности", - сказал Клиймант.

В оснащение сил быстрого реагирования также входят помповые ружья с резиновыми пулями, которые при попадании в человека вызывают боль, но не опасны для жизни, как боеприпасы огнестрельного оружия.

"К счастью, на этот раз нам удалось задержать подозреваемого, так что в результате инцидента никто не пострадал. К сожалению, в следующий раз ситуация может закончиться не так хорошо", - добавил начальник отделения.

В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.