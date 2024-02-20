В Эстонии могут ввести круглогодичную фиксированную плату за центральное отопление

Глава регуляционной службы Департамента конкуренции Кюлли Хааб в интервью ERR сообщила, что последняя серьезная поправка к Закону о централизованном теплоснабжении была внесена в 2003 году, но с тех пор появились новые виды отопления, а ситуация на рынке изменилась.

Например, реновированные должным образом дома используют центральное отопление только в очень холодные зимние месяцы, а в более теплые месяцы они могут обходиться без него. Кроме того, используется ряд инновационных решений в области отопления, таких как воздушные и тепловые насосы или солнечные панели. В то же время производители тепла должны следить за тем, чтобы трубы и системы отопления были в хорошем состоянии, однако это создает чрезмерную нагрузку на собственников квартир в неотремонтированных зданиях или использующих центральное отопление в большей степени по иным причинам.

Департамент конкуренции считает разумным введение фиксированной платы и за центральное отопление, поскольку кто-то должен оплачивать содержание в рабочем состоянии входящих в здание труб. По словам Хааб, использование фиксированной платы за центральное отопление широко распространено в странах Северной Европы и аналогичные принципы можно было бы разработать и в Эстонии.

Фиксированная плата может составить около трети счета за отопление

Фиксированная плата схожа с сетевой платой, на которую в счетах за электроэнергию приходится 40%.