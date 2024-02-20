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КаПо раскрыла группу, которая действовала по заказу спецслужб РФ

Эрик Калда
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Разбитая машина главы МВД Лаури Ляэнеметса.
Разбитая машина главы МВД Лаури Ляэнеметса. Фото: Erik Prozes

В период с декабря по февраль Полиция безопасности задержала десять лиц, которые подозреваются в действиях по заданию российских спецслужб. Согласно подозрению, среди них есть те, кто разбили машины министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста.

Собранные сейчас в рамках уголовного производства данные свидетельствуют о том, что российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонской Республики. В этой операции участвовали задержанные подозреваемые. По мнению Полиции безопасности, ее целью было посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе.

По подозрению, подозреваемые исполняли роли по заданию российской спецслужбы; они собирались для подготовки к преступным нападениям, а также осуществили часть своих преступных приготовлений. Среди прочего их побуждали к совершению преступлений: например, разбить машину министра и журналиста, и осквернить мемориалы.

Государственный прокурор Трийну Олев пояснила, что это предварительное подозрение, которое будет проверено в ходе уголовного производства. «Процедура начата по разделу Уголовного кодекса, касающемуся преступлений против безопасности Эстонской Республики. По требованию прокуратуры арестованы шестеро человек, в отношении которых, по мнению следствия, существовала опасность продолжения совершения преступлений и уклонения от уголовного преследования. Мы не можем игнорировать тяжесть расследуемого деяния и тот факт, что, согласно подозрению, они были готовы участвовать в действиях против безопасности Эстонской Республики, не задумываясь о последствиях», - заявила государственный прокурор Трийну Олев.

Марго Паллосон, генеральный директор Полиции безопасности, обращается к тем, кто ведется на призывы к антиэстонской деятельности, с одним посланием. «Рано или поздно мы поймаем тех, кто пытается угрожать безопасности эстонского государства», - заверил Паллосон.

Российские спецслужбы уже много лет пытаются разными способами создать напряженность в Эстонии. По мнению Паллосона, раскольническая деятельность России в эстонском обществе не пользуется широкой поддержкой, и она не достигает своих целей. «Российскую спецслужбу не волнует судьба исполнителей, их используют как так называемый инструмент, и все последствия остаются только на их плечах».

Паллосон подтвердил, что некоторые вандалы были завербованы через социальные сети. «Наблюдательные люди уже оказали помощь, и я призываю вас сообщать в Полицию безопасности, если вы заметите, что кто-то ищет исполнителей таких нападений».

Подозреваемые в планировании и проведении преступных атак в Эстонии были арестованы в декабре, начале февраля, а последние - на прошлой неделе. Поскольку в настоящее время проводятся процессуальные действия по проверке подозрения и выяснению обстоятельств, более детально осветить расследование не представляется возможным. Уголовный процесс находится в ведении Государственной прокуратуры и осуществляется Департаментом Полиции безопасности.

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