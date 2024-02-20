С начала года число безработных в Эстонии увеличилось на 3000 человек - Ида-Вирумаа не уступает лидерство

Число зарегистрированных безработных в Эстонии составляет более 56 100 человек, что почти на 3000 больше, чем в конце декабря, и почти на 2000 человек больше, чем годом ранее. Уровень безработицы составляет 8,1%, сообщает ERR.

"Можно сказать, что в начале года нет очень хороших или очень плохих новостей. Как и в первые месяцы года, в январе и начале февраля этого года выросла зарегистрированная безработица", - сказала руководитель отдела коммуникаций Кассы по безработице Анника Коппель.

Безработных в Эстонии немного меньше, чем в пик коронакризиса, когда в Кассе по безработице было зарегистрировано более 57 000 человек. Но тогда в Эстонии не было военных беженцев, которые сейчас составляют семь процентов зарегистрированных безработных.

Наибольшее число безработных на одного жителя приходится на Ида-Вирумаа (14%) и Валгамаа (10%).

"Здесь нет никаких очень больших изменений – безработица везде растет равномерно. Самый высокий уровень наблюдается в Ида-Вирумаа и Валгамаа. Так было уже много лет. На островах и в Вильяндимаа безработица ниже. Здесь тоже нет больших изменений. Во время коронавируса Сааремаа какое-то время был напуган, потому что туризм был закрыт, но сегодня там ситуация вернулась к обычной", — сказала Коппель.