Несчастные случаи с маленькими детьми составляют большую часть несчастных случаев, связанных с электричеством

Территориально в 2023 году наибольшее число несчастных случаев произошло в Северной Эстонии. Больше всего несчастных случаев зарегистрировано в Таллинне, Харьюмаа и Пярнумаа. В 6 уездах не зарегистрировано ни одного несчастного случая.

Советы по обеспечению электробезопасности:

Позвольте компетентному специалисту регулярно проверять состояние электросистем здания;

Не проводите электротехнические работы самостоятельно, а воспользуйтесь помощью компетентного специалиста. Самостоятельно можно выполнять простые работы, но при условии, что у вас есть необходимые знания (например, замена выключателей, розеток, гнезд для ламп, плавких предохранителей);

Если количество электроприборов и потребление электричества значительно увеличились, задумайтесь о том, чтобы модернизировать электрическую систему дома;

Электрическая система дома должна быть оснащена соответствующим и работающим защитным оборудованием. Для дополнительной защиты от риска поражения электрическим током и предотвращения опасности пожара следует установить устройство дифференцированного тока (дифференциальный автомат);

Не перегружайте электрооборудование и электропроводку; перегрузка является опасным источником возникновения пожара;

Используйте оборудование только в предусмотренных для этого условиях. Электрооборудование, предназначенное для использования в помещении, нельзя использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях (например, в ванных комнатах);

В домах, где есть маленькие дети, устанавливайте розетки с защитой от детей или используйте защитные крышки для предотвращения доступа к контактам розетки;

Не используйте электрооборудование, которое повреждено (например, изоляция кабеля или корпус оборудования имеют видимые дефекты);

Если вы заметили упавшую воздушную линию электропередачи или открытую подстанцию, немедленно сообщите об этом оператору сети. Если вам необходимо работать в защитной зоне линии электропередачи, сообщите об этом оператору сети.