Согласно данным, полученным Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), в 2023 году произошло 42 несчастных случая, связанных с электричеством. Был зафиксирован один смертельный случай, 3 человека получили серьезные ранения, 38 человека получили травмы легкой степени тяжести.
Несчастные случаи с маленькими детьми составляют большую часть несчастных случаев, связанных с электричеством
"По сравнению с предыдущим годом количество несчастных случаев, вызванных электричеством, немного увеличилось, но сократилось количество людей, получивших серьезные травмы. Если в предыдущие четыре года в результате несчастных случаев с электричеством не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, то в прошлом году один человек погиб из-за неправильного использования самодельного электроприбора", - говорит Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.
Основными причинами несчастных случаев, вызванных электричеством, являются несоблюдение требований безопасности, халатность и использование электрооборудования, которое находится в неисправном состоянии, или электрические приборы используются в неподходящих условиях.
Большинство несчастных случаев с электричеством (86%) произошло в бытовых условиях, то есть дома, его окрестностях или в общественных местах, а 14% случаев произошли на производстве.
"Несчастные случаи с маленькими детьми по-прежнему доминируют в списке бытовых несчастных случаев. Таких несчастных случаев было на четыре больше, чем в предыдущем году. Несчастные случаи с маленькими детьми происходят в основном из-за острых предметов, которые те пытаются вставить в розетки, из-за поврежденных электрических проводов, оставленных без присмотра, или открытых розеток под напряжением", - добавила Тейнемаа. Среди взрослых бытовые несчастные случаи происходили из-за поломки или неисправности электроприборов (например, розеток, посудомоечных машин, бойлеров), а также из-за повреждения изоляции проводов. Несчастные случаи с электричеством также происходили во время ремонта дома, когда электричество оставалось включенным во время проведения работ.
Несчастные случаи на производстве происходили в основном на линиях электропередачи и в распределительных щитах из-за несоблюдения требований безопасности при проведении электромонтажных работ и по причине использования на рабочем месте неисправного электрооборудования.
Территориально в 2023 году наибольшее число несчастных случаев произошло в Северной Эстонии. Больше всего несчастных случаев зарегистрировано в Таллинне, Харьюмаа и Пярнумаа. В 6 уездах не зарегистрировано ни одного несчастного случая.
Советы по обеспечению электробезопасности:
Позвольте компетентному специалисту регулярно проверять состояние электросистем здания;
Не проводите электротехнические работы самостоятельно, а воспользуйтесь помощью компетентного специалиста. Самостоятельно можно выполнять простые работы, но при условии, что у вас есть необходимые знания (например, замена выключателей, розеток, гнезд для ламп, плавких предохранителей);
Если количество электроприборов и потребление электричества значительно увеличились, задумайтесь о том, чтобы модернизировать электрическую систему дома;
Электрическая система дома должна быть оснащена соответствующим и работающим защитным оборудованием. Для дополнительной защиты от риска поражения электрическим током и предотвращения опасности пожара следует установить устройство дифференцированного тока (дифференциальный автомат);
Не перегружайте электрооборудование и электропроводку; перегрузка является опасным источником возникновения пожара;
Используйте оборудование только в предусмотренных для этого условиях. Электрооборудование, предназначенное для использования в помещении, нельзя использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях (например, в ванных комнатах);
В домах, где есть маленькие дети, устанавливайте розетки с защитой от детей или используйте защитные крышки для предотвращения доступа к контактам розетки;
Не используйте электрооборудование, которое повреждено (например, изоляция кабеля или корпус оборудования имеют видимые дефекты);
Если вы заметили упавшую воздушную линию электропередачи или открытую подстанцию, немедленно сообщите об этом оператору сети. Если вам необходимо работать в защитной зоне линии электропередачи, сообщите об этом оператору сети.