Поддержка Isamaa достигла новых высот, центристы - на пятом месте

Согласно последним результатам, Isamaa поддерживают 28,6%, EKRE - 18,7%, Партию реформ - 16,7% имеющих право голоса граждан.

Указанные цифры базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 22 января по 19 февраля были опрошены около 4000 граждан Эстонии от 18 лет и старше.

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущий период (с 15 января по 9 февраля) популярность Isamaa выросла более чем на один процентный пункт.

"Поддержка Isamaa выросла на 1,1 процентного пункта за неделю и на 2,9 процентного пункта за последние три недели, достигнув самого высокого уровня с начала 2019 года", - отмечают аналитики Norstat.

Поддержка партии EKRE, занимающей второе место, и Партии реформ, располагающейся на третьей строчке, за последние недели существенно не изменилась. Отрыв Isamaa от EKRE составляет 9,9 процентных пункта, а отрыв EKRE от Партии реформ - 2 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия (16%), Центристская партия (11,1%) и Eesti 200 (4,8%).

За последнюю неделю поддержка соцдемов упала на 1 процентный пункт. До этого популярность социал-демократов увеличивалась шесть недель кряду.

Рейтинг Центристской партии вырос на 0,7 процентного пункта.

Поддержка Eesti 200 снизилась с 5% до 4,8%, упав ниже избирательного порога впервые с декабря 2019 года.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 37,5% респондентов, а оппозиционные - 58,4%.

"Правых" поддерживают 2,1% респондентов, "зеленых" - 1,3%, иные партии - 0,7%.