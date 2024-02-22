Аннела Ангер-Краави: При ограничении изменений климата важна справедливость

5 февраля в Эстонии был представлен Закон о климате, с которым пока находятся на полпути. Сразу после этого, 6 февраля, Европейская комиссия опубликовала свое предложение о том, что к 2040 году выбросы парниковых газов в Евросоюзе должны быть сокращены на 90% по сравнению с 1990 годом.

Еще до публикации этого сообщения чиновники Министерства климата Эстонии уже высказали свое мнение, заявив, что предложенная цель логична или же, по мнению климатических активистов, лишь минимальна.

Таким образом, за семь лет (т.е. 2023-2030 гг.) выбросы парниковых газов должны сократиться с 32% до 55%, в последующие десять лет перейти с 55% до 90%, а оттуда в ближайшие десять лет - до ста процентов (т.е. к нейтральности антропогенных парниковых газов) по сравнению с уровнем 1990 года. Последнее по сути означает: сколько люди в Европейском союзе добавляют парниковых газов в воздух, столько леса, земля и технологии также должны их оттуда удалять.

Окончательное решение будет в руках нового Европейского парламента и Комиссии, и то, каким будет новый парламент и кто станет новыми высшими должностными лицами, определенно будет важно в этом процессе.

За несколько лет в мире многое изменилось