С разницей в один день был представлен проект эстонского Закона о климате и опубликовано предложение Европейской комиссии по сокращению выбросов парниковых газов к 2040 году. В случае последнего важны поддержание конкурентоспособности экономики, содержательное вовлечение и справедливый переход. Без их учета есть риск создать настолько сильную оппозицию со стороны различных групп общества, что даже более простые изменения не будут реализованы.
Аннела Ангер-Краави: При ограничении изменений климата важна справедливость
5 февраля в Эстонии был представлен Закон о климате, с которым пока находятся на полпути. Сразу после этого, 6 февраля, Европейская комиссия опубликовала свое предложение о том, что к 2040 году выбросы парниковых газов в Евросоюзе должны быть сокращены на 90% по сравнению с 1990 годом.
Еще до публикации этого сообщения чиновники Министерства климата Эстонии уже высказали свое мнение, заявив, что предложенная цель логична или же, по мнению климатических активистов, лишь минимальна.
Таким образом, за семь лет (т.е. 2023-2030 гг.) выбросы парниковых газов должны сократиться с 32% до 55%, в последующие десять лет перейти с 55% до 90%, а оттуда в ближайшие десять лет - до ста процентов (т.е. к нейтральности антропогенных парниковых газов) по сравнению с уровнем 1990 года. Последнее по сути означает: сколько люди в Европейском союзе добавляют парниковых газов в воздух, столько леса, земля и технологии также должны их оттуда удалять.
Окончательное решение будет в руках нового Европейского парламента и Комиссии, и то, каким будет новый парламент и кто станет новыми высшими должностными лицами, определенно будет важно в этом процессе.
За несколько лет в мире многое изменилось
Летом 2021 года никто не мог подумать, что Россия начнет войну в Украине, а к истерзанным коронапандемией цепочкам поставок присоединится рост цен на топливо в Европе вместе со стремительным ростом цен на другие товары и услуги, из-за чего во многих странах говорят о кризисе дороговизны. Добавим к этому напряженность между США и Китаем, а также агрессивную промышленную стратегию этих стран по защите своих внутренних рынков, и, конечно же, постоянно растущую конкуренцию за контроль над важнейшими полезными ископаемыми.
Сложив все это вместе, мы получаем совершенно иную картину происходящего в мире, мировой экономики и торговых отношений.
Но это еще не все: в самом Европейском союзе начинается более серьезная реализация инициатив по борьбе с изменением климата и другими экологическими инициативами, что приведет к реструктуризации экономики ЕС. Это, в свою очередь, будет способствовать росту цен и напрямую затронет многие предприятия, угрожая снижением конкурентоспособности и перераспределением богатства, что зачастую воспринимается как несправедливость. Это особенно актуально для сельских районов, где альтернатив меньше, а жизнь зачастую беднее. Один из примеров - недавние забастовки фермеров как в ближней, так и в дальней Европе.
Выдвигать еще более жесткие цели в такой ситуации и настаивать только на амбициозности - рискованно и может поставить под угрозу все будущее зеленого перехода в Европе.
Мы перешли от вопроса о том, что делать для смягчения последствий изменения климата, к вопросу о том, как это делать. Поэтому интересно читать сообщение Европейской комиссии, которое, кажется, обрело новый облик. Будем надеяться, что это не только внешние изменения.
В частности, гораздо больше, чем раньше, говорится о необходимости создания благоприятных условий (enabling conditions): обеспечения конкурентоспособности европейской промышленности, стратегического диалога с промышленностью и сельским хозяйством, большего внимания к справедливому переходу, чтобы никто не пострадал, и обеспечения равных возможностей с международными партнерами.
Для обеспечения конкурентоспособности европейской промышленности предусмотрена стратегия содействия инвестиционному климату и развитию сельских и периферийных районов, а в области энергетики больше внимания уделяется ядерной энергии. Франция возглавила создание альянса по разработке малых модульных реакторов для развития атомной энергетики, а Европейская комиссия планирует добавить малые ядерные реакторы в список технологий, способствующих достижению климатической нейтральности.
Справедливый переход, по мнению Еврокомиссии, - это не просто деньги, поступающие из одноименного фонда. Это означает, что действия в области климата должны приносить пользу всем членам нашего общества (или, по крайней мере, не наносить существенного вреда), а климатическая политика должна учитывать интересы тех, кто наиболее уязвим или сталкивается с наибольшими проблемами адаптации. Таким образом, за протестами фермеров видна необходимость справедливого перехода: их проблемы должны быть услышаны и приняты во внимание, а не просто продиктованы Брюсселем. Это касается и работников, и предприятий.
Также подчеркивается, что открытый диалог со всеми заинтересованными группами и учет их мнений являются важной предпосылкой зеленого перехода и станут основой для обновленного пакета нормативных актов, который должен обеспечить достижение цели к 2040 году. Но эти вопросы уже будут решаться новой Европейской комиссией.
Откуда берутся эти 90%?
Согласно европейскому Закону о климате, Комиссия должна внести законодательное предложение по климатической цели для всего ЕС на период до 2040 года в течение шести месяцев после глобального среднесрочного обзора в рамках Парижского соглашения, который будет окончательно доработан на Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата ООН в декабре 2023 года. На данный момент эта встреча уже состоялась, это был COP28 в Дубае.
Цель на 2040 год также станет основой для будущего определяемого на национальном уровне вклада ЕС после 2030 года в смягчение последствий глобального изменения климата, что должно было быть представлено всеми сторонами Рамочной конвенции об изменении климата ООН к 2025 году (согласно статье 4(9) Парижского соглашения). Однако это предложение было сделано гораздо быстрее, всего через два месяца после встречи в Дубае. Видимо, его не хотели оставлять на усмотрение новой Комиссии.
"Постановка еще более жестких зеленых целей в нынешней ситуации чревата риском и может угрожать будущему всего зеленого перехода в Европе".
АННЕЛА АНГЕР-КРААВИ, руководитель группы исследований политики в области изменения климата Кембриджского университета, зарубежная эстонка, приглашенный профессор Тартуского университета
Согласно доброй традиции законотворчества, предложению о принятии закона всегда предшествует оценка его воздействия. Так, и за 90% стоит оценка воздействия, которая вместе с приложениями занимает чуть более 600 страниц и состоит из всевозможных анализов.
Например, там говорится о важности уменьшения влияния изменения климата для защиты биоразнообразия и что, если цель будет достигнута, в период 2031-2050 годов будет предотвращено до 2,4 триллиона евро ущерба, наносимого европейской экономике изменением климата. Условием для последнего, правда, является то, что весь мир будет двигаться такими же темпами, как и ЕС, в деле сокращения изменений климата. Все это нужно было просто для того, чтобы сделать предложение.
Оценка воздействия также включает результаты общественных консультаций, ответы на которые ожидались в июне прошлого года. От Эстонии было представлено три мнения. Одним из них была позиция правительства. Всего свою позицию представили четыре правительства, помимо Эстонии, еще Польша, Дания и Швеция.
Польша посчитала, что еще слишком рано принимать решение о цели на 2040 год, но теперь у них также новое правительство, которое гораздо больше поддерживает климатическую политику ЕС, чем предыдущее. Эстония подчеркнула необходимость оценки воздействия при постановке цели, принимая во внимание как граждан, так и экономику на глобальном уровне, а также на уровне всего ЕС и отдельных государств-членов, важность технологий, а также то, что цели сокращения климатических изменений не должны угрожать целям защиты биоразнообразия.