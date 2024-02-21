Суд по делу Айво Петерсона объявлен частично закрытым

В интересах правосудия суд постановил объявить слушания по делу обвиняемых в государственной измене Айво Петерсона и Дмитрия Роотси, а также обвиняемого в деятельности против Эстонской Республики Андрея Андронова закрытыми на время рассмотрения определенных доказательств пишет rus.delfi.

Речь идет о двух резюме о получении информации, двух постановлениях генерального прокурора, двух директивах генерального директора Полиции безопасности и показаниях одного эксперта.

По мнению суда, речь идет о специфических доказательствах, поэтому, учитывая негативный подтекст освещения предыдущего слушания в социальных сетях со стороны зрителей, велика вероятность, что это может повториться и в случае публичных слушаний, касающихся перечисленных выше доказательств.

Суд отметил, что будут заслушаны свидетели, которые с большой долей вероятности прочитают эти публикации в социальных сетях, и это может исказить информацию и повлиять на их показания образом, который не будет отвечать интересам правосудия.

В качестве одного из вариантов суд рассматривал и возложение на зрителей судебного заседания обязанности хранить тайну, но счел, что в данном случае это все равно не обеспечит интересы правосудия. Например, будет сложно проверить, не производилась ли во время заседания тайная запись, а если бы эти люди стали комментировать в социальных сетях, то российским спецслужбам было бы легко получить и использовать информацию.

„Это постановление точно будет оспорено“, - сказал защитник Дмитрия Роотси Владимир Садеков. Адвокат Андрея Андронова Урмас Симон пообещал принять решение по оспариванию после того, как его подзащитному будет предоставлен русский перевод постановления и он с ним ознакомится.

В сентябре Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинения гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.

Согласно обвинению, с октября прошлого года по 10 марта этого года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.