На последнем заседании государственный прокурор Трийну Олев ходатайствовала об объявлении заседания по делу Айво Петерсона полностью закрытым после того, как один из зрителей положил диктофон на стол переводчика. Сегодня суд частично удовлетворил ходатайство.
Суд по делу Айво Петерсона объявлен частично закрытым
В интересах правосудия суд постановил объявить слушания по делу обвиняемых в государственной измене Айво Петерсона и Дмитрия Роотси, а также обвиняемого в деятельности против Эстонской Республики Андрея Андронова закрытыми на время рассмотрения определенных доказательств пишет rus.delfi.
Речь идет о двух резюме о получении информации, двух постановлениях генерального прокурора, двух директивах генерального директора Полиции безопасности и показаниях одного эксперта.
По мнению суда, речь идет о специфических доказательствах, поэтому, учитывая негативный подтекст освещения предыдущего слушания в социальных сетях со стороны зрителей, велика вероятность, что это может повториться и в случае публичных слушаний, касающихся перечисленных выше доказательств.
Суд отметил, что будут заслушаны свидетели, которые с большой долей вероятности прочитают эти публикации в социальных сетях, и это может исказить информацию и повлиять на их показания образом, который не будет отвечать интересам правосудия.
В качестве одного из вариантов суд рассматривал и возложение на зрителей судебного заседания обязанности хранить тайну, но счел, что в данном случае это все равно не обеспечит интересы правосудия. Например, будет сложно проверить, не производилась ли во время заседания тайная запись, а если бы эти люди стали комментировать в социальных сетях, то российским спецслужбам было бы легко получить и использовать информацию.
„Это постановление точно будет оспорено“, - сказал защитник Дмитрия Роотси Владимир Садеков. Адвокат Андрея Андронова Урмас Симон пообещал принять решение по оспариванию после того, как его подзащитному будет предоставлен русский перевод постановления и он с ним ознакомится.
В сентябре Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинения гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.
Согласно обвинению, с октября прошлого года по 10 марта этого года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.