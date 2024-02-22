На торжественном акте школ Кохтла-Ярве ожидается премьер-министр, а также пролет истребителей

Школы Кохтла-Ярве соберутся в 11.30 на площади "Вирула" и вместе с премьер-министром пройдут шествием до стадиона Славянской основной школы. На церемонии под открытым небом премьер-министр также выступит с приветственной речью.

По инициативе директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура церемонии празднования дня рождения Эстонии на открытом воздухе проводятся с 2020 года. По словам Агура, пролет в честь праздника выполнят истребители базирующегося в Эмари контингента противовоздушной обороны НАТО. Полет состоится при подходящих погодных условиях, то есть если облака будут находиться на высоте не менее 300 метров над землей.

На мероприятии свою технику продемонстрируют также Силы обороны и полиция. Присоединиться к шествию и церемонии могут все желающие.

В тот же день ожидается пролет истребителей F-16 и над Йыхви, где во дворе гимназии в 10.45 начнется совместное празднование дня рождения Эстонии Йыхвиской гимназией и Йыхвиской основной школой. В программе - выступления, совместный танец и обед.

Церемонии поднятия флага Эстонии на рассвете утром 24 февраля: в Нарвской крепости

в порту Нарва-Йыэсуу

в деревне Лаагна около дома общества "Vanatare"

в Тойла на дворцовой площадке в Оруском парке

у водопада Валасте

на площади деревни Пухату

в Кохтла-Ярве перед зданием городской управы

в Йыхви на музыкальной площадке

в Майдла около народного дома