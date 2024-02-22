Волость Алутагузе отметит знаком отличия семейную медсестру Ингрид Вяльяк

"Она - семейная сестра в лучшем смысле этого слова для жителей нашего края, она знает каждого по имени и в лицо, она знает наши семьи и наши проблемы со здоровьем. /---/ Ингрид всегда выслушает, даст профессиональный совет, когда это необходимо, утешит, подбодрит и обнадежит", - объяснили 66 жителей волости, почему они представили кандидатуру Ингрид Вяльяк на награждение знаком отличия.