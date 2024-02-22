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Волость Алутагузе отметит знаком отличия семейную медсестру Ингрид Вяльяк

Кюлли Крийс
, журналист
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Волость Алутагузе вручает свой знак отличия уже в восьмой раз.
Волость Алутагузе вручает свой знак отличия уже в восьмой раз. Фото: Alutaguse vallavalitsus

Ингрид Вяльяк работает семейной медсестрой у семейного врача Ийзаку с 1990 года.

"Она - семейная сестра в лучшем смысле этого слова для жителей нашего края, она знает каждого по имени и в лицо, она знает наши семьи и наши проблемы со здоровьем. /---/ Ингрид всегда выслушает, даст профессиональный совет, когда это необходимо, утешит, подбодрит и обнадежит", - объяснили 66 жителей волости, почему они представили кандидатуру Ингрид Вяльяк на награждение знаком отличия.

Награда будет вручена в субботу на празднике в честь годовщины Эстонской Республики в Мяэтагузеском народном доме. Признание сопровождается премией в размере 500 евро.

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