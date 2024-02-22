ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Праздник и война

Уже второй год подряд мы отмечаем день рождения своего государства не так, как раньше. Ведь в этот же день два года тому назад Россия начала в Украине агрессию, которая не закончилась и по сей день. У нас не было тогда и нет сейчас причин относиться к этому как к происходящему где-то далеко конфликту, который нас никак не касается. То, что начало войны совпало с днем рождения Эстонской Республики, пожалуй, хоть и не имеет значения по существу, однако будет долгое время омрачать наш праздничный день и после окончания этой кровавой агрессии.