Уже второй год подряд мы отмечаем день рождения своего государства не так, как раньше. Ведь в этот же день два года тому назад Россия начала в Украине агрессию, которая не закончилась и по сей день. У нас не было тогда и нет сейчас причин относиться к этому как к происходящему где-то далеко конфликту, который нас никак не касается. То, что начало войны совпало с днем рождения Эстонской Республики, пожалуй, хоть и не имеет значения по существу, однако будет долгое время омрачать наш праздничный день и после окончания этой кровавой агрессии.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Праздник и война
И хотя сейчас нет прямой и непосредственной военной угрозы для нашего государства, Россия на протяжении этих двух лет совершала также направленные против Эстонии шаги. Будь то объявление в розыск премьер-министра и госсекретаря Эстонии или разоблаченная на этой неделе и руководимая, вероятно, российскими спецслужбами группа провокаторов, задержанная Полицией безопасности.
Конечно, в праздничный день тяжело говорить о мрачных вещах, но, к сожалению, ситуация такова, что, желая жить в будущем в безопасном и демократическом государстве благосостояния, надо реалистично относиться к настоящему и критическим взглядом оценивать также происходящее внутри нашего государства. Розовые очки не являются хорошим вспомогательным средством на стройплощадке государства.
Но нельзя все же забывать и о позитивных нотках. Вероятно, длящаяся два года война изменила образ мышления цивилизованного мира таким образом, что безопасность нашего государства теперь защищена на самом деле лучше, чем прежде. Видя происходящее в мире, наши люди, наверное, еще больше начали ценить те государство и общество, в которых мы живем. А чем большему количеству проживающих здесь людей необходимо свободное эстонское государство, тем больше у нас поводов снова и снова восклицать: да здравствует Эстония!