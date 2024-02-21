В Йыхви полицейские Идаской префектуры построились сегодня на Кесквяльяк, чтобы отметить 106-ю годовщину Эстонской Республики, а также вручить по этому случаю знаки признания лучшим работникам полиции.
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Полицейские отметили день рождения Эстонии торжественным построением на Кесквяльяк в Йыхви
- Сегодняшним построением мы поздравляем свое государство, а также коллег. Команда Идаской префектуры глубоко кланяется нашему государству и своему народу, которым мы имеем честь служить. Мы благодарим своих людей за заботу об Эстонии. Мы можем радоваться и гордиться тем, что мы, действуя сообща, оберегаем одно из самых безопасных мест в мире, - отметил идаский префект Тарво Крууп перед своими подчиненными.