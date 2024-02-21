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Полицейские отметили день рождения Эстонии торжественным построением на Кесквяльяк в Йыхви

Эрик Калда
, журналист
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На торжественное построение собрались более полусотни стражей правопорядка.
На торжественное построение собрались более полусотни стражей правопорядка. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

В Йыхви полицейские Идаской префектуры построились сегодня на Кесквяльяк, чтобы отметить 106-ю годовщину Эстонской Республики, а также вручить по этому случаю знаки признания лучшим работникам полиции.

- Сегодняшним построением мы поздравляем свое государство, а также коллег. Команда Идаской префектуры глубоко кланяется нашему государству и своему народу, которым мы имеем честь служить. Мы благодарим своих людей за заботу об Эстонии. Мы можем радоваться и гордиться тем, что мы, действуя сообща, оберегаем одно из самых безопасных мест в мире, - отметил идаский префект Тарво Крууп перед своими подчиненными.

Он выразил уверенность, что нынешняя команда Идаской префектуры будет на высоте при выполнении своих обязанностей, ведь люди Вирумаа доверяют своей полиции. "При обеспечении безопасности зачастую случаются ситуации, когда мы должны быстро принимать решения и действовать, однако не имеем достаточно времени для объяснения своих решений и действий. Именно в такие моменты мы используем выданный нам кредит доверия. Я хочу, чтобы мы воздерживались от напрасного использования кредита доверия и понимали, насколько необходимо и важно открытое и честное общение с общиной в ситуациях, когда мы имеем возможность объяснить подоплеку своих решений и действий", - сказал префект.

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