Eesti Energia уже в этом году потребуются деньги на старые сланцевые блоки

По оценке Elering, в безветренную и пасмурную погоду Эстонии требуется тысяча мегаватт управляемых производственных мощностей и без сланцевых станций обеспечить это невозможно.

"Сегодняшний план обеспечения надежности снабжения предусматривает, что для обеспечения тысячи мегаватт стратегический резерв будет создаваться с 2027 года", – сказал радионовостям ERR член правления Elering Эркки Сапп.

Согласно нынешнему плану, Elering будет платить Eesti Energia за поддержание старых энергоблоков в рабочем состоянии.

По оценке Eesti Energia, такой план казался подходящим в 2022 году, когда кризис цен на природный газ привел к пику цен на электроэнергию. Тогда казалось, что старые энергоблоки смогут выходить на рынок достаточно часто, чтобы покрывать расходы на их содержание до 2027 года.

"Механизм резервных мощностей, предложенный Министерством климата, не учитывает ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке. Этот рынок изменился гораздо быстрее, и сегодня очевидно, что эти сланцевые блоки не подходят для рынка. Следовательно, необходим рыночный подход, который был бы также устойчивым", – пояснил глава Enefit Power Андрес Вайнола.

Другими словами, по оценкам Eesti Energia, дополнительные средства на поддержание старых блоков в рабочем состоянии потребуются уже в ближайшее время.

"У нас просто заканчиваются деньги. Дольше года это точно невозможно. Эти расходы очень высоки. В прошлом году они составили около 40 миллионов", – сообщил Вайнола.