ОДИН ВОПРОС ⟩ Что показал анализ приостановки избирательного права для граждан России и Беларуси?

- Анализ говорит, что временно приостановить избирательное право нельзя. Я думаю, что в смысле демократии /…/ немыслимо просто временно решить, что перед выборами ситуация с рейтингами такова, что мы позволим им выбирать, а в следующий раз не позволим.

Проблема ведь не в тех людях, которые выбирают, а в тех людях, кого выбирают, а также в том, что и на последних выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа мы видели, как много голосов набрало движение "Koos", некоторых руководителей которого позднее задержали за антигосударственную деятельность. И это движение выбирали граждане Эстонии. И по этому движению баллотировались граждане Эстонии и баллотируются также сейчас.