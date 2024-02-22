"Enefit Power" намерен построить в Аувере завод по переработке бензина примерно со ста рабочими местами, на котором из образующегося при производстве сланцевого масла низкокачественного бензина станут выделять ценные химические вещества, используемые нефтехимическими заводами.
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"Enefit Power" хочет построить в Аувере завод по переработке бензина
По словам председателя правления "Enefit Power" Андреса Вайнола, около 15 процентов производимых на заводах масел "Enefit" жидких топлив приходится на бензин со сравнительно высоким содержанием серы, продаваемый на рынке по сниженной цене. Покупатели смешивают его с другими химическими компонентами и продают в качестве низкокачественного бензина в третьи страны.