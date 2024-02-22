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"Enefit Power" хочет построить в Аувере завод по переработке бензина

Эрик Гамзеев
, журналист
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Завод по переработке бензина планируют построить по соседству с ауверескими заводами масел.
Завод по переработке бензина планируют построить по соседству с ауверескими заводами масел. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Enefit Power" намерен построить в Аувере завод по переработке бензина примерно со ста рабочими местами, на котором из образующегося при производстве сланцевого масла низкокачественного бензина станут выделять ценные химические вещества, используемые нефтехимическими заводами.

По словам председателя правления "Enefit Power" Андреса Вайнола, около 15 процентов производимых на заводах масел "Enefit" жидких топлив приходится на бензин со сравнительно высоким содержанием серы, продаваемый на рынке по сниженной цене. Покупатели смешивают его с другими химическими компонентами и продают в качестве низкокачественного бензина в третьи страны.

По словам Вайнола, на будущем заводе планируют извлекать из бензина такие компоненты, стоимость которых в три-пять раз выше, и продавать их нефтехимическим заводам. Он привел в пример, что одно такое химическое вещество, которое можно производить из бензина "Enefit", действующий в Финляндии в Порвоо международный химический концерн "Borealis", производящий различные пластиковые материалы, возит судами из далекой Канады. "Нам известно, что спрос на продукцию нефтехимии растет", - сказал он.

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