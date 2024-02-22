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Контейнеры переполнены ⟩ Нарва может расторгнуть договор с фирмой, занимающейся вывозом биоотходов

Эрик Калда
, журналист
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С 1 января этого года сортировка биоотходов в домохозяйствах обязательна.
С 1 января этого года сортировка биоотходов в домохозяйствах обязательна. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Нарвская городская управа направила ТОО "Ekovir", занимающемуся вывозом биоотходов, письмо с предупреждением о том, что фирма не выполняет свои обязательства по вывозу биоразлагаемых отходов, поэтому, если качество услуг не улучшится, город может расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Еще в конце прошлого года "Северное побережье" писало, что у квартирных товариществ Нарвы возникла проблема с контейнерами для биоотходов, которые заполняются быстрее, чем опорожняются.

Председатели 15 квартирных товариществ города обратились с соответствующим письмом в горуправу Нарвы с просьбой изменить график опорожнения контейнеров для биоотходов и начать опорожнять контейнеры не один раз в неделю, а два раза, поскольку к среде-четвергу контейнеры уже заполнены.

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