Контейнеры переполнены ⟩ Нарва может расторгнуть договор с фирмой, занимающейся вывозом биоотходов

Еще в конце прошлого года "Северное побережье" писало, что у квартирных товариществ Нарвы возникла проблема с контейнерами для биоотходов, которые заполняются быстрее, чем опорожняются.

Председатели 15 квартирных товариществ города обратились с соответствующим письмом в горуправу Нарвы с просьбой изменить график опорожнения контейнеров для биоотходов и начать опорожнять контейнеры не один раз в неделю, а два раза, поскольку к среде-четвергу контейнеры уже заполнены.