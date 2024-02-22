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Спортсмен-экстремал Яан Роозе пересек обледеневший водопад Валасте

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Яан Роозе - первый человек в мире, кто проскользнул по канату, натянутому над водопадом Валасте.
Яан Роозе - первый человек в мире, кто проскользнул по канату, натянутому над водопадом Валасте. Фото: Red Bull

Лучший эстонский канатоходец Яан Роозе стал первым в мире человеком, который проскользил по натянутой над водопадом Валасте стропе, самая высокая точка которой находилась на высоте пятидесяти метров.

- Водопад Валасте был выбран потому, что это самый высокий водопад в Эстонии и Балтии, и это хорошее место для установки линии хорошей длины, - сказал спортсмен "Red Bull" Яан Роозе, объясняя выбор нынешнего места для победы над собой.

Изначально планировалось просто сфотографироваться на водопаде Валасте. "Именно тогда, когда все вокруг полностью обледенелое, красивое, холодное, скользкое. Но потом я понял, что раз скользко, то можно добавить азарта и использовать слэклайн совершенно по-другому - так, как никто раньше не делал", - добавил он.

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