Спортсмен-экстремал Яан Роозе пересек обледеневший водопад Валасте

- Водопад Валасте был выбран потому, что это самый высокий водопад в Эстонии и Балтии, и это хорошее место для установки линии хорошей длины, - сказал спортсмен "Red Bull" Яан Роозе, объясняя выбор нынешнего места для победы над собой.

Изначально планировалось просто сфотографироваться на водопаде Валасте. "Именно тогда, когда все вокруг полностью обледенелое, красивое, холодное, скользкое. Но потом я понял, что раз скользко, то можно добавить азарта и использовать слэклайн совершенно по-другому - так, как никто раньше не делал", - добавил он.