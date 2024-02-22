Лучший эстонский канатоходец Яан Роозе стал первым в мире человеком, который проскользил по натянутой над водопадом Валасте стропе, самая высокая точка которой находилась на высоте пятидесяти метров.
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Спортсмен-экстремал Яан Роозе пересек обледеневший водопад Валасте
- Водопад Валасте был выбран потому, что это самый высокий водопад в Эстонии и Балтии, и это хорошее место для установки линии хорошей длины, - сказал спортсмен "Red Bull" Яан Роозе, объясняя выбор нынешнего места для победы над собой.