"Ragn-Sells" приглашает на работу руководителя производства, который возглавит будущий нарвский завод по переработке сланцезольного карбоната кальция, что позволит производить широкий спектр потребительских товаров - от красок до оконных рам - со значительно меньшим загрязнением окружающей среды.
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"Ragn-Sells" ищет руководителя производства на новый завод с циркулярной экономикой в Нарве
Первоочередной задачей руководителя производства станет привлечение необходимых специалистов для начала тестирования запатентованных технологических решений эстонской дочерней компании "Ragn-Sells" - "R-S OSA". Ожидается, что испытания продолжатся на новом демозаводе, который в настоящее время планируется запустить в постоянную эксплуатацию в 2025 году. Помимо поддержания демозавода в рабочем состоянии, анализа и совершенствования производственных процессов на нем, главной задачей руководителя производства будет запустить к 2030 году на промышленной территории Балтийской электростанции в Нарве промышленный завод по переработке сланцевой золы.