"Ragn-Sells" ищет руководителя производства на новый завод с циркулярной экономикой в Нарве

Первоочередной задачей руководителя производства станет привлечение необходимых специалистов для начала тестирования запатентованных технологических решений эстонской дочерней компании "Ragn-Sells" - "R-S OSA". Ожидается, что испытания продолжатся на новом демозаводе, который в настоящее время планируется запустить в постоянную эксплуатацию в 2025 году. Помимо поддержания демозавода в рабочем состоянии, анализа и совершенствования производственных процессов на нем, главной задачей руководителя производства будет запустить к 2030 году на промышленной территории Балтийской электростанции в Нарве промышленный завод по переработке сланцевой золы.

По словам Алара Салусте, руководителя проекта по переработке сланцевой золы в компании "Ragn-Sells", они ищут человека, который понимает всю важность и ценность этой возможности. "Благодаря нашему сотрудничеству с "Eesti Energia" и научным исследованиям, проведенным в Эстонии, за последние пять лет мы смогли доказать, что миллионы тонн золы, которые десятилетиями оставались в отвалах после выработки электроэнергии и которым пока не удавалось найти должного применения, являются настоящими хранилищами материалов. Эти горы содержат ряд сырьевых материалов, которые уже объявлены в Европейском союзе критически важными и которые мы можем теперь, благодаря нашему уникальному решению, начать извлекать из золы и повторно использовать, вместо того чтобы продолжать добывать их из земли, используя методы, загрязняющие окружающую среду".