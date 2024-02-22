Народ Причудья приглашает в годовщину Эстонской Республики на ночное пиршество

На пути от Пагари до Сааболда будут действовать в общем сорок ресторанов одного вечера, которые откроют свои дворы, предлагая еду и напитки при свете живого огня и полной луны. Меню будут зимние и согревающие, а полная луна придаст блюдам особую силу, уверяет руководитель НКО "Причудская общинная кухня" Трийну Аккерманн.

Вдобавок по случаю праздника в составе причудских яств будут и различные закуски. На столы подадут копченую рыбу, различную приготовленную на гриле и жареную чудскую рыбу, ряпушку и судака пряного посола, грибы - как в супах, так и в жарком, а также лосятину, оленину, мясо косули и кабана, классические зимние супы и согревающие рагу, а в заключение - сладкие лакомства.

Музеи и центры посещений региона будут в этот вечер специально работать подольше. В Ийзакуском приходском музее можно будет отправиться в тур за старинными алутагузескими историями о призраках (с предварительным бронированием), а во дворе готовить будут "Leemekulbi Kiigutajad". Гостей ждет также центр посещений Алутагузеского национального парка, где кормить людей будет "Prowints".

Активно провести время всей семьей можно будет и в других местах. Например, хутор Курро приглашает (с предварительной регистрацией) в поход на природу по озерной горе Куру. Открыты будут также выставки о подледном лове рыбы и о пряже, окрашенной растительными красителями и грибами.

В Каукси будут открыты два места. Кухня "Päsari" Кауксиского дома отдыха на этот раз сделает упор на дары алутагузеских лесов, а главным героем станет кабан, доходящий порой и до Чудского озера. "Catering Kene" предложит в Кауксиском пляжном здании, например, картофельный расстегай с копченой рыбой, а также уху, рыбные тефтели, жареную рыбу и бургеры с рыбой.

Если ехать со стороны Йыхви, то остановиться можно будет уже в Пагари: в конюшне мызы ресторан одного вечера откроет "Põhja Peipsi Köök" - тамошние котлеты из леща стали хитом также на летней Улице причудской еды.