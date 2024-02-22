В годовщину Республики от Нарвы до Отепяэ споют государственный гимн.
В годовщину Республики от Нарвы до Отепяэ споют государственный гимн
По всей стране люди присоединяются к призыву вместе спеть государственный гимн Эстонии в своих родных городах в день годовщины Эстонской Республики, 24 февраля в 13 часов.
Тандемный хор Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции, представители Нарвского эстонского общества, Нарвской эстонской гимназии и Нарвской гимназии споют вместе перед Нарвской ратушей.
"Это было хорошее предложение, и когда (главный организатор) Антти Лейгри пригласил нас спеть вместе государственный гимн Эстонии, мне показалось, что мы наводим мост", - сказала учительница эстонского языка в Нарве Пилле Маффуччи. «Мы почувствовали, что хотя в Нарве и Хийумаа Эстония выглядит совсем по-другому, мы едины, и совместное пение нас сильно объединяет».
Приглашение спеть вместе государственный гимн было распространено в Нарве на эстонском языке, однако организаторы надеются, что к нему присоединятся и русскоязычные жители Нарвы.