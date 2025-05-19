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В Нарве и Кохтла-Ярве в выходные мужчины размахались кулаками

Полицейская машина. Иллюстративное фото.
Полицейская машина. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В конце прошлой недели в полицию поступило множество сообщений о насильственных преступлениях в Ида-Вирумаа.

16 мая в Нарве 22-летний мужчина ударил своего деда. Ударившего задержали.

17 мая в Нарве 54-летний мужчина несколько раз ударил сожительницу.

17 мая в Нарве 38-летний мужчина ударил 56-летнего.

18 мая в Нарве 26-летний мужчина ударил 38-летнего.

В тот же день проживающая в Кохтла-Ярве женщина заявила, что сожитель несколько раз ударил ее, нанеся телесные повреждения. Мужчину задержали.

19 мая в Нарве 46-летний мужчина ударил супругу и ее родственника.

Более точные обстоятельства случаев насилия полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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