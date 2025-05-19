В Нарве и Кохтла-Ярве в выходные мужчины размахались кулаками

В конце прошлой недели в полицию поступило множество сообщений о насильственных преступлениях в Ида-Вирумаа.
16 мая в Нарве 22-летний мужчина ударил своего деда. Ударившего задержали.
17 мая в Нарве 54-летний мужчина несколько раз ударил сожительницу.
17 мая в Нарве 38-летний мужчина ударил 56-летнего.
18 мая в Нарве 26-летний мужчина ударил 38-летнего.
В тот же день проживающая в Кохтла-Ярве женщина заявила, что сожитель несколько раз ударил ее, нанеся телесные повреждения. Мужчину задержали.
19 мая в Нарве 46-летний мужчина ударил супругу и ее родственника.
Более точные обстоятельства случаев насилия полиция выяснит в ходе уголовного производства.