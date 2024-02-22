Число пересечений границы в Нарве сократилось на четверть

По данным Департамента полиции и погранохраны, в январе границу в Нарве пересекало около 4000 человек в сутки. Согласно прогнозам, в феврале — то есть после прекращения автомобильного движения на границе — эта цифра составит уже 3000 человек в сутки. Таким образом, количество людей, пересекающих границу в Нарве, сократилось на четверть, передают в четверг радионовости ERR.

В то же время, по словам главы нарвского погранпункта Марека Лийва, февраль традиционно всегда был более спокойным месяцем на границе.

"После Нового года и января, февраль всегда был чуть более спокойным месяцем. Так что последующие месяцы покажут, действительно ли происходят какие-то изменения или же нет. Но на сегодняшний день можно сказать, что сократилось количество пассажиров автобусов, особенно это касается людей, едущих транзитом. Скорее всего, люди ищут более удобный способ пересечения границы", - поделился мыслями Лийва.

Как отметил Марек Лийва, на количестве переносимых через погранпункт товаров закрытие границы для движения автотранспорта не сказалось.

"Количество переносимых через границу товаров не сократилось. Можно сказать, что по-прежнему несут все, что не запрещено санкциями, и что человек в состоянии перенести. Так что люди по-прежнему носят различные товары туда-сюда", - рассказал чиновник.