На торжественной церемонии, состоявшейся в среду в Тарту в Эстонском национальном музее, президент Алар Карис вручил государственные награды 151 человеку, в числе которых были шестеро идавирусцев.
ВИДЕО ⟩ Президент вручил государственные награды шестерым идавирусцам
Президент наградил орденом Эстонского Красного Креста IV степени троих ида-вирумааских медиков, за плечами которых солидный трудовой стаж.
Георгий Белоцерковский, главный врач и психиатр Ахтмеской больницы, получил награду за вклад в здравоохранение Ида-Вирумаа. Белоцерковский, работающий в психиатрии более 50 лет, считается создателем современной психиатрической службы в Ида-Вирумаа. За прошедшие годы Ахтмеская больница под его руководством стала уездным центром психиатрического лечения.
Награду получила Айме Толга, провизор с самым долгим стажем работы в Эстонии, проработавшая в этой должности в Кохтла-Ярве 60 лет. Прошлым летом Толга рассказала "Северному побережью", что когда она, будучи маленькой девочкой, вошла в кохтла-ярвескую центральную аптеку, располагавшуюся на нынешней Кескаллеэ, хлопотавшие там за прилавком люди показались ей волшебниками. Ей тоже захотелось стать похожей на них. И она стала. И в свои 85 летАйме Толга по-прежнему активна.
- Это очень приятный сюрприз, оказанная честь и признание, - сказала Айме Толга после получения награды. - Это знак того, что годы моей работы в Ида-Вирумаа, работы, которую я проделал с заботой, любовью и чувством предназначения, были замечены и отмечены. Это радует все сообщество провизоров. Это значит, что среди всех других работников здравоохранения труд аптекаря важен.
Уроженка волости Иллука в Ида-Вирумаа Рутти Соометс после окончания Тартуского университета в 1973 году начала работать хирургом в бывшей Кохтла-Ярвеской больнице, которая сейчас называется Ида-Вируской центральной больницей, и до сих пор работает старшим врачом общей хирургии. Одна из ее специализаций - детская хирургия, она также является членом Эстонского общества детских хирургов. В 2013 году Ида-Вируская центральная больница выбрала ее лучшим врачом больницы.
- Все, что я делаю и, я верю, что делают все остальные врачи, направлено на улучшение самочувствия пациента. Здоровье, несомненно, является самой важной характеристикой благополучия, - сказал Соометс.
Серебряного креста Ордена Орлиного креста удостоен спасатель Якоб Юхансон. Проработавший сапером в Ида-Вирумаа почти 30 лет Юхансон в прошлом году вышел на пенсию. Он не смог назвать количество взрывных устройств, обезвреженных им за это время. "Это командная работа, никто не делает это в одиночку", - сказал он.
Директора Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Маре Роозилехт президент Алар Карис наградил орденом Белой звезды четвертой степени за работу по развитию образования в Ида-Вирумаа. Роозилехт сказала, что такое признание дает ей еще больше мотивации работать над тем, чтобы каждый житель Ида-Вирумаа мог получить лучшее образование.
Орденом Белой звезды V степени президент отметил Анне Уттендорф, активистку культурной жизни Ида-Вирумаа, которая несколько десятилетий руководила культурной жизнью Йыхви, а сейчас является ида-вирумааским специалистом по народной культуре. "Такое признание очень радует, приятно видеть, что многолетняя работа замечена. Но в культуре ничего нельзя сделать в одиночку, поэтому я считаю, что это еще и дань уважения людям, которые вместе со мной на протяжении десятилетий обогащали культурную жизнь Ида-Вирумаа", - сказала она.
Президент Алар Карис: вы храните те идеалы, ту духовность, которая и делает Эстонию Эстонией
Президент Алар Карис сказал на церемонии награждения "Эстония благодарит" в Эстонском национальном музее, что в канун Дня независимости награды получает 151 человек, которых объединяет приверженность профессии или интересам общины, служение Эстонии в самом широком и светлом смысле этого понятия.
"В третий раз, подписывая решение о вручении государственных наград, я нахожусь в затруднительном положении. Причина проста: в Эстонии живут и работают десятки тысяч людей, достойных высшего государственного признания. О многих из них мы, к сожалению, еще не знаем, потому что 1,3 млн человек в стране с редкозаселенной территорией - это много, и заметить всех невозможно", - сказал глава государства.
"Все вы - люди повседневности, - сказал президент Карис, ссылаясь на слова кавалера ордена Белой Звезды III класса, художника по текстилю Ану Рауд, произнесенные, когда народ Вильяндимаа назвал ее самым влиятельным человеком своего края. - Человек повседневности… Это определение вмещает в себя постоянство, трудолюбие, вдумчивость, умеренное упрямство, совесть, доверие, неравнодушие, умение думать и говорить".
Глава государства напомнил, что эстонское государство, исходя из Конституции, зиждется на свободе, справедливости и праве, является оплотом внутреннего и внешнего мира, а также призвано обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века. "Каждый из вас внес свой значительный вклад в то, чтобы Эстония была именно такой, как сформулировали авторы Конституции. Вы храните те идеалы, ту духовность, которая и делает Эстонию Эстонией", - сказал президент Карис и поблагодарил награжденных знаками отличия, а также их близких, чье понимание, помощь и поддержка сделали возможными эти достижения.