ВИДЕО ⟩ Президент вручил государственные награды шестерым идавирусцам

- Все, что я делаю и, я верю, что делают все остальные врачи, направлено на улучшение самочувствия пациента. Здоровье, несомненно, является самой важной характеристикой благополучия, - сказал Соометс.

Якоб Юхансон. Фото: Raigo Pajula

Серебряного креста Ордена Орлиного креста удостоен спасатель Якоб Юхансон. Проработавший сапером в Ида-Вирумаа почти 30 лет Юхансон в прошлом году вышел на пенсию. Он не смог назвать количество взрывных устройств, обезвреженных им за это время. "Это командная работа, никто не делает это в одиночку", - сказал он.

Маре Роозилехт. Фото: Raigo Pajula

Директора Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Маре Роозилехт президент Алар Карис наградил орденом Белой звезды четвертой степени за работу по развитию образования в Ида-Вирумаа. Роозилехт сказала, что такое признание дает ей еще больше мотивации работать над тем, чтобы каждый житель Ида-Вирумаа мог получить лучшее образование.

Анне Уттендорф. Фото: Raigo Pajula

Орденом Белой звезды V степени президент отметил Анне Уттендорф, активистку культурной жизни Ида-Вирумаа, которая несколько десятилетий руководила культурной жизнью Йыхви, а сейчас является ида-вирумааским специалистом по народной культуре. "Такое признание очень радует, приятно видеть, что многолетняя работа замечена. Но в культуре ничего нельзя сделать в одиночку, поэтому я считаю, что это еще и дань уважения людям, которые вместе со мной на протяжении десятилетий обогащали культурную жизнь Ида-Вирумаа", - сказала она.

Президент Алар Карис: вы храните те идеалы, ту духовность, которая и делает Эстонию Эстонией