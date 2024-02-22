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Переход на полностью эстоноязычное обучение принес Йыхвиской гимназии признание

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт и член правления Вмрумааского общества эстонского образования Маре Роозилехт. Йыхвиская гимназия была отмечена за стремление перейти на полностью эстоносязычное обучение.
Директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт и член правления Вмрумааского общества эстонского образования Маре Роозилехт. Йыхвиская гимназия была отмечена за стремление перейти на полностью эстоносязычное обучение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Главные награды конкурса признания эстонского языка достались Йыхвиской гимназии за стопроцентный переход на обучение на эстонском языке и преподавателю Нарвского колледжа Тартуского университета Энде Трубок, руководящей успешным литературным кружком.

Вирумааское общество эстонского образования в среду вечером на гала-концерте в Кохтла-Ярвеской гимназии вручило награды конкурса за формирование репутации эстонского языка. Место вручения наград выбрано не случайно, оно символично, поскольку общество было рождено именно для того, чтобы отстоять создание в Кохтла-Ярве государственной гимназии, обучение в которой велось бы полностью на эстонском языке. 

В Йыхвиской гимназии до настоящего времени можно было частично учиться и на русском языке, но доля русскоязычного обучения снижалась. Гимназия была выбрана пропагандистом эстонского языка 2023 года, поскольку поставила своей целью переход на полное обучение на эстонском языке. 

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