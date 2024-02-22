Переход на полностью эстоноязычное обучение принес Йыхвиской гимназии признание

Вирумааское общество эстонского образования в среду вечером на гала-концерте в Кохтла-Ярвеской гимназии вручило награды конкурса за формирование репутации эстонского языка. Место вручения наград выбрано не случайно, оно символично, поскольку общество было рождено именно для того, чтобы отстоять создание в Кохтла-Ярве государственной гимназии, обучение в которой велось бы полностью на эстонском языке.