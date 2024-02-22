В Нарве вновь откроют мемориальную доску школьникам, погибшим в Освободительной войне

23 февраля в 11.30 в общем здании Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы вновь откроют мемориальную доску учащимся Нарвской гимназии мальчиков, павшим в Освободительной войне.

Мемориальная доска была установлена ​​в здании бывшей Нарвской эстонской гимназии в середине 1990-х годов и снята в связи со строительством нового здания школы.

"Накануне юбилея республики, перед церемонией, посвященной юбилею республики, мы вновь откроем мемориальную доску, чтобы сохранить вечную память наших школьников, погибших за нашу свободу", - заявила директор школы Ирене Кяосаар.