Чт, 22.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

В Нарве вновь откроют мемориальную доску школьникам, погибшим в Освободительной войне

Эрик Калда
Copy
Памятная доска.
Памятная доска. Фото: Rene Abramson

В Нарве накануне Дня независимости вновь откроют мемориальную доску школьникам, погибшим в Освободительной войне, которую перенесли из старого здания гимназии в новое.

23 февраля в 11.30 в общем здании Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы вновь откроют мемориальную доску учащимся Нарвской гимназии мальчиков, павшим в Освободительной войне.

Мемориальная доска была установлена ​​в здании бывшей Нарвской эстонской гимназии в середине 1990-х годов и снята в связи со строительством нового здания школы.

"Накануне юбилея республики, перед церемонией, посвященной юбилею республики, мы вновь откроем мемориальную доску, чтобы сохранить вечную память наших школьников, погибших за нашу свободу", - заявила директор школы Ирене Кяосаар.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх