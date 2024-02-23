Касса здоровья напоминает, что застрахованный в Эстонии человек может получить необходимую медицинскую помощь даже во время временного пребывания в другой стране Европейского Союза. Для этого нужно обязательно взять с собой в поездку личную Европейскую карту медицинского страхования.
Что нужно знать о необходимой медицинской помощи, которая может понадобиться во время путешествия?
Кому и каким образом предоставляется медицинская помощь в поездках по Европейскому Союзу?
Отправляясь в страны Европейского Союза важно не забыть взять с собой Европейскую карту медицинского страхования. При ее предоставлении лица, застрахованные в Кассе здоровья Эстонии, имеют право на получение в странах Европейского Союза, а также в Великобритании, Лихтенштейне, Норвегии, Исландии и Швейцарии необходимой медицинской помощи на равных условиях с застрахованными лицами, проживающими в этих государствах.
Граждане третьих стран не имеют право использовать Европейскую карту медицинского страхования и ее замещающий сертификат для получения необходимой медицинской помощи в Дании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
При поездке в эти страны вам необходимо иметь при себе Европейскую карту медицинского страхования – контакты учреждения, ответственного за Европейскую карту медицинского страхования в каждой стране-участнице ЕС, можно найти на сайте Европейской Комиссии. В каждой стране ЕС есть как минимум одно учреждение (Государственный контакт-пункт), которое помогает людям найти информацию о том, как получить необходимую медицинскую помощь в других странах. В Эстонии задания Государственного контактного пункта выполняет Касса здоровья.
Заявление о получении Европейской карты медицинского страхования можно подать в Кассу здоровья и получить на руки не позднее, чем через 10 дней после подачи заявления.
Существуют следующие варианты заказа Европейской карты медицинского страхования:
· через государственный портал www.eesti.ee
· по электронной почте, отправив дигитально подписанное заявление на адрес электронной почты Кассы здоровья info@tervisekassa.ee.
· отправить заявление по почте на адрес Ластекоду 48, Таллинн 10144
Бланк заявления доступен на интернет-странице Кассы здоровья.
Если у вас есть Европейская карта медицинского страхования, то и в этом случае перед поездкой следует обязательно проверить действительность своей медицинской страховки, поскольку Европейскую карту медицинского страхования или заменяющий ее сертификат нельзя использовать, если у человека нет действующей медицинской страховки. Действие своей медицинской страховки можно проверить на личной странице сайта Государственного портала eesti.ee, или отправив дигитально подписанный запрос на адрес info@tervisekassa.ee или позвонив на инфолинию Кассы здоровья 669 6630. Срок действия Европейской карты медицинского страхования указан на лицевой стороне карты.
Если рейс начался до получения Европейской карты медицинского страхования или непредвиденная необходимость в медицинской помощи возникла во время путешествия в Европейском Союзе, однако Европейской карты медицинского страхования у него не оказалось с собой, можно быстро заказать заменяющий ее сертификат в Кассе здоровья.
Как и в случае с картой медицинского страхования, существуют следующие варианты заказа заменяющего ее сертификата:
· через государственный портал eesti.ee, в рубрике Заказ Европейской карточки медицинского страхования или сертификата
· запрос можно отправить на адрес info@tervisekassa.ee. В заявке, предоставленной по электронной почте необходимо указать личные данные (личный код, имя) и контактный телефонный номер человека, для которого заказывается замещающий сертификат.
· можно запросить сертификат по телефону +372 669 6630 (Пнд-Чтв 8:30–16:30, Птн 8:30–14:00).
Замещающий сертификат, заказанный на Государственном портале www.eesti.ee, будет отправлен на почтовый адрес человека, взятый из базы данных Государственного портала на момент совершения заказа. Заказанный по электронной почте или по телефону замещающий сертификат можно получить по желанию или по почте или по электронной почте.
Дополнительную информацию о Европейской карте медицинского страхования и заменяющем ее сертификате можно найти здесь.
Почему при путешествии по Европейскому Союзу нужно оформлять и частную туристическую медицинскую страховку?
NB! Обращаем ваше внимание и на то, что Европейская карточка медицинского страхования не покрывает все расходы, которые могут сопровождать необходимую медицинскую помощь. В разных странах существуют разные условия и возможности получения необходимой медицинской помощи, в том числе обязательные доли самофинансирования (платы за визит, платы за койко-день, доли обязательного самофинансирования рецептурных лекарств, расходы на перевод и т.д.), при этом пациент сам должен оплатить их исходя из прейскуранта услуг медицинской помощи стране пребывания. Данные дополнительные траты могут достигать десятков тысяч евро. Кроме того, Европейская карта медицинского страхования не покрывает расходы на международный транспорт или расходы на визит к врачам-специалистам.
Отправляясь в путешествие, рекомендуем также заключить с компанией, предлагающей частное медицинское страхование, договор о страховании путешествия, который в зависимости от условий страхования компенсирует расходы, понесенные самим клиентом. В зависимости от договора страхования частное страхование, как правило, также покрывает те расходы, которые не покрываются Кассой здоровья.
Что следует знать, путешествуя за пределы Европейского Союза?
При поездке за пределы Евросоюза следует заключить с компанией, предлагающей частное медицинское страхование, договор о страховании путешествия, который в зависимости от условий страхования компенсирует расходы на необходимую медицинскую помощь, понесенные самим клиентом.
Перед заключением договора страхования путешествий рекомендуем вам ознакомиться с условиями страхования путешествий, в том числе с максимальной стоимостью услуг медицинской помощи, которые может покрыть частная страховая компания.
Если у человека нет с собой Европейской карты медицинского страхования и он попадает в больницу в стране ЕС – примут ли его без карты и как будут покрываться его расходы на лечение?
Если с человеком случился несчастный случай, его доставляют в медицинское учреждение на лечение, после чего нужно заказать для человека замещающий карту сертификат, это может сделать сам пациент или его близкий. Если человек не имеет возможности заказать замещающий сертификат, счет за лечение в зарубежном медицинском учреждении нужно будет сначала оплатить самостоятельно. Затем полученный в медицинском учреждении счет за лечение необходимо будет предоставить в Кассу здоровья, которая возместит человеку расходы на медицинские услуги на основании прейскуранта страны, где было оказано лечение.
Компенсация выплачивается при условии, что у человека была медицински обоснованная потребность в медицинской помощи и действующая медицинская страховка в Эстонии. Также важным условием является и то, что медицинские услуги должны быть предоставлены в таких медицинских учреждениях, которые входят в государственную систему медицинского страхования данной страны.
Если у человека есть действительная европейская карта медицинского страхования, но он забыл взять ее с собой – может ли иностранное медицинское учреждение проверить наличие карты или все равно человеку нужно будет заказать замещающий ее сертификат?
Иностранный оказатель медицинских услуг не располагает информацией о регистре застрахованных в Эстонии. В этом случае человеку следует заказать в Кассе здоровья замещающий сертификат и предоставить его медицинскому учреждению.