Что нужно знать о необходимой медицинской помощи, которая может понадобиться во время путешествия?

Если у вас есть Европейская карта медицинского страхования, то и в этом случае перед поездкой следует обязательно проверить действительность своей медицинской страховки, поскольку Европейскую карту медицинского страхования или заменяющий ее сертификат нельзя использовать, если у человека нет действующей медицинской страховки. Действие своей медицинской страховки можно проверить на личной странице сайта Государственного портала eesti.ee, или отправив дигитально подписанный запрос на адрес info@tervisekassa.ee или позвонив на инфолинию Кассы здоровья 669 6630. Срок действия Европейской карты медицинского страхования указан на лицевой стороне карты.

Если рейс начался до получения Европейской карты медицинского страхования или непредвиденная необходимость в медицинской помощи возникла во время путешествия в Европейском Союзе, однако Европейской карты медицинского страхования у него не оказалось с собой, можно быстро заказать заменяющий ее сертификат в Кассе здоровья.

Как и в случае с картой медицинского страхования, существуют следующие варианты заказа заменяющего ее сертификата: · через государственный портал eesti.ee, в рубрике Заказ Европейской карточки медицинского страхования или сертификата · запрос можно отправить на адрес info@tervisekassa.ee. В заявке, предоставленной по электронной почте необходимо указать личные данные (личный код, имя) и контактный телефонный номер человека, для которого заказывается замещающий сертификат. · можно запросить сертификат по телефону +372 669 6630 (Пнд-Чтв 8:30–16:30, Птн 8:30–14:00).