Мэр Нарвы, вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс планирует официально зарегистрироваться в качестве жителя третьего по величине города страны. В настоящее время политик прописан в Тарту.
Яан Тooтс ждет завершения строительства своей квартиры в Нарве - тогда обещает прописатся
Накануне на заседании Нарвского городского собрания Тоотс пообещал прописаться в Нарве к концу этого года, когда будет готова его квартира, пишет ERR.
"К концу этого года будет готов дом, в котором я нашел себе квартиру", - уточнил политик.
В Нарве Яан Тоотс собирается жить в новом доме на улице Раудсилла.
Если Тоотс зарегистрируется в качестве официального жителя Нарвы, то по закону будут прекращены его депутатские полномочия в Тартуском городском собрании.