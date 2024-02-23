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Яан Тooтс ждет завершения строительства своей квартиры в Нарве - тогда обещает прописатся

Эрик Калда
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Яан Тоотс.
Яан Тоотс. Фото: Ilja Smirnov

Мэр Нарвы, вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс планирует официально зарегистрироваться в качестве жителя третьего по величине города страны. В настоящее время политик прописан в Тарту.

Накануне на заседании Нарвского городского собрания Тоотс пообещал прописаться в Нарве к концу этого года, когда будет готова его квартира, пишет ERR.

"К концу этого года будет готов дом, в котором я нашел себе квартиру", - уточнил политик.

В Нарве Яан Тоотс собирается жить в новом доме на улице Раудсилла.

Если Тоотс зарегистрируется в качестве официального жителя Нарвы, то по закону будут прекращены его депутатские полномочия в Тартуском городском собрании.

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Ключевые слова

Нарва
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