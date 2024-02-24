ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Премьер-министр Кая Каллас станцевала с кохтла-ярвеской молодежью

В приветственной речи премьер-министр Кая Каллас отметила, что рада находиться в Кохтла-Ярве накануне 106-летия Эстонской Республики.

Каллас сказала, что в последнее время ее часто спрашивают, не находимся ли мы в опасности. "Хочу подчеркнуть, что мы не в опасности, если сейчас мы все сделаем правильно. Мы должны сосредоточиться на том, что Россия не выиграет эту войну на Украине, тогда у нее не будет причин идти куда-то дальше", - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что желанием правительства является обеспечение качественного образования для всей молодежи. "Это и вопрос создания равных возможностей, - сказала она. - Эстонский язык прекрасен, эстонская культура прекрасна, эстонская свобода прекрасна! Сохраним друг друга, сохраним нашу любимую Эстонию!".

Председатель Кохтла-Ярвеского молодежного собрания Артур Чужас сказал, что, путешествуя по другим регионам Эстонии и общаясь там с молодежью, он встречал людей, которые спрашивали: "Вы в Кохтла-Ярве вообще знаете, когда день независимости Эстонии, и празднуете ли его?".

Чужас сказал, что ответ на этот вопрос кроется в трогательной картине, которая открывается перед ним сегодня, когда сюда пришли почти полторы тысячи молодых людей вместе с работниками образования и жителями города, независимо от их национальности и родного языка, чтобы выразить свою любовь к Эстонскому государству. "Здесь стоят молодые люди, которые верят в Эстонское государство!" - сказал Чужас.

Учебные заведения города под руководством Кохтла-Ярвеской гимназии уже пятый год подряд отмечают день рождения Эстонской Республики совместным торжественным актом на открытом воздухе. Перед церемонией премьер-министр Кая Каллас прошла в шествии с участниками торжественного акта от площади Вирула до стадиона Славянской основной школы.

Здесь же можно было ознакомиться и с боевой техникой Сил обороны.