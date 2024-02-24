ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Праздничное утро в Нарвском замке выдалось туманным, но радостным

В Северном дворе Нарвского замка к восходу солнца 24 февраля собрались несколько сотен человек. Приграничный город в это время был окутан туманом. а пешеходные дорожки покрыты льдом и лужами.

В момент восхода солнца, которое никто все же не наблюдал воочию, два сотрудника Нарвского отделения полиции подняли государственный флаг. Был исполнен гимн. Такая церемония здесь повторяется каждый год.

К собравшимся обратились мэр Нарвы Яан Тоотс, говоривший в микрофон на эстонском и русском языках, а также лютеранский и православный священники.

Праздничное утро во дворе Нарвского замка завершилось выступлением танцоров и чаем с угощениями.