ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни жителей Йыхви собрались на музыкальной площади на церемонию поднятия флага Эстонии

Выступавший на церемонии ученик Йыхвиской основной школы Хенри Михкельсон сказал, что иногда стоит сделать перерыв и подумать о том, что у нас на самом деле есть и как это делает нас счастливыми.

«Это может помочь нам почувствовать благодарность и больше ценить все позитивное в нашей жизни и обрести больше счастья в повседневной жизни», — сказал он.

Михкельсон напомнил, что гордился тем, что летом принял участие в певческом и танцевальном празднике "Püha on maa" ("Священна земля").

«Но иногда я задаюсь вопросом, могут ли все в этой стране уважать и понимать то, частью чего они являются? Я надеюсь, что однажды они тоже поймут, насколько прекрасна на самом деле Эстония. Если одним из самых больших символов свободы Эстонии является сине-белый национальный флаг, я думаю, что не вся молодежь понимает и ценит значения этих цветов. Синий стал ленью, черный - депрессией и психическими расстройствами, а белый - снежинкой", - отметил он.

Он закончил речь мыслью, что если мы будем бережно относиться к эстонской природе, будем добры и терпимы друг к другу, будем наблюдать за тем, что происходит вокруг нас, ценить образование и сохранять эстонский язык, то мы сможем навсегда остаться свободными.

Второй год подряд Йыхви организовал церемонию поднятия флага в честь дня рождения Эстонии на музыкальной площади возле концертного дома. На мероприятии выступил женский ансамбль народного танца «Геви» и смешанный песенный ансамбль Таммику.

Собравшимся предлагали крендель и чай. Затем началась совместная прогулка по центру города к памятнику генералу Тыниссону и павшим в Освободительной войне.