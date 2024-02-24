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ВИДЕО ⟩ Эстонскую Республику также приветствовали в Тойла

Сирле Соммер-Калда
Обновлено 24 февраля 2024, 13:04
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В церемонии поднятия флага также приняли участие школьники.
В церемонии поднятия флага также приняли участие школьники. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Сотня человек собралась у статуи президента Пятса в саду замка Ору рано утром в субботу, чтобы поприветствовать Эстонскую Республику церемонией поднятия флага в день его 106-летия.

Настроение создавали детский и взрослый хоры Voka Якко Малтиса и юные танцоры.

Люди, пришедшие на церемонию поднятия флага, продемонстрировали свою волю к обороне, сказал член правления Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Яак Саар. «Воля к обороне — это больше, чем просто буквы на рубашке. Воля к  обороне — это когда каждый делает хоть немного больше, чем ожидали его работодатель, сосед и семья».

Веселое праздничное настроение традиционно продолжилось в столовой Тойлаской гимназии, где подавали крендель и народ подхватывал песню под аккомпанемент игры на гитаре Пеэтера Прикса.  

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