Сотня человек собралась у статуи президента Пятса в саду замка Ору рано утром в субботу, чтобы поприветствовать Эстонскую Республику церемонией поднятия флага в день его 106-летия.
ВИДЕО ⟩ Эстонскую Республику также приветствовали в Тойла
Настроение создавали детский и взрослый хоры Voka Якко Малтиса и юные танцоры.
Люди, пришедшие на церемонию поднятия флага, продемонстрировали свою волю к обороне, сказал член правления Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Яак Саар. «Воля к обороне — это больше, чем просто буквы на рубашке. Воля к обороне — это когда каждый делает хоть немного больше, чем ожидали его работодатель, сосед и семья».
Веселое праздничное настроение традиционно продолжилось в столовой Тойлаской гимназии, где подавали крендель и народ подхватывал песню под аккомпанемент игры на гитаре Пеэтера Прикса.