ВИДЕО ⟩ Эстонскую Республику также приветствовали в Тойла

Люди, пришедшие на церемонию поднятия флага, продемонстрировали свою волю к обороне, сказал член правления Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Яак Саар. «Воля к обороне — это больше, чем просто буквы на рубашке. Воля к обороне — это когда каждый делает хоть немного больше, чем ожидали его работодатель, сосед и семья».