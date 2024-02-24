В Нарве открылась выставка «Аллея достижений Путина»

Авторы выставки - молодые ребята Александр Брускин и Милан Скуби. Александр переехал в Нарву из Санкт-Петербурга, а Милан - коренной нарвитянин. Брускин заканчивает Нарвскую вечернуюю школу, Скуби учится в Нарвском языковом лицее, сообщает rus.postimees.

Выставка представляет собой заламинированные листы бумаги, на которых перечислены действия и жертвы режима российского президента Владимира Путина. Формат «Аллеи достижений Путина» Брускин и Скуби объяснили тем, что они оба учатся, и не располагают большим количеством времени и ресурсов.

«Мы хотели, чтобы выставка могла просуществовать долго, но при этом не требовала финансовых и временных затрат. Оптимальным вариантом оказался именно этот, плюс таким форматом легко привлечь к участию других людей: если кто-то увидит, что в списке "достижений" Путина чего-то не хватает, можно распечатать и повесить это рядом самостоятельно», - объяснил Брускин, добавив, что таким образом нарвитяне покажут, что в городе существует гражданская культура.

По словам ребят, идея выставки возникла после митинга в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который недавно скончался в тюрьме.

«Цель проекта - дать нарвитянам пищу для размышления. Это выставка для тех, кто пока не определился, или для тех, кто сейчас находится на стороне России. Может быть, ознакомившись с этой "аллеей", кто-то задумается», - сказал Скуби.