Таави Вогт ранее предлагал рыбные блюда на улице причудской еды и летом, и зимой, но в Пагари он делал это впервые. «С осени прошлого года мы арендовали каретник для нашей рыбной кухни», — пояснил он. «Наша рыбная продукция пользуется большой популярностью, и мы решили расширить ассортимент».

Таави Вогт ранее предлагал рыбные блюда на улице причудской еды и летом, и зимой, но в Пагари он делал это впервые. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Впервые трапеза "täiskuuÖÖsööming" также пришлась на годовщину Республики. Требовалось ли это больше праздничных блюд?

«В конце концов, рыба остается рыбой. Единственное, что можно сделать, — это надеть на нее галстук», — рассуждал Таави Вогт, добавляя, что рыба — это еще и украшение праздничного стола и без галстука. «Нет праздничного стола без рыбы», — заверил он.

Для многих годовщина Республики ассоциируется с обязательными бутербродами с кильклй, но только не для Таави Вогта. «В причудье важны другие вкусы, чем килька. Для меня лучше всего свежая щучья икра на хлебе. Сегодня мы предлагаем корзинки с щучьией икрой».

Рутт Савели и Алмар Рахуоя, приехавшие из Рапла, выбрали Пагари из-за богатого рыбного меню. «У нас есть дичь и грибы. Так как мы из центральной Эстонии, то приехали сюда за рыбой. В Рапла много леща и судака не найдешь, особенно в теплом виде. Котлеты из копченого леща очень вкусные».