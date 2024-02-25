На пути из Йыхви первая остановка на улице причудской еды была уже в Пагари, где в каретнике усадбы открылся однодневный ресторан Põhja Peipsi Köök. «Думали, что приблизим вкусы Чудского озера и к Йыхви», — сказал владелец Таави Вогт.
День рождения Эстонии завершился богатым пиршеством в причудье
Таави Вогт ранее предлагал рыбные блюда на улице причудской еды и летом, и зимой, но в Пагари он делал это впервые. «С осени прошлого года мы арендовали каретник для нашей рыбной кухни», — пояснил он. «Наша рыбная продукция пользуется большой популярностью, и мы решили расширить ассортимент».
Впервые трапеза "täiskuuÖÖsööming" также пришлась на годовщину Республики. Требовалось ли это больше праздничных блюд?
«В конце концов, рыба остается рыбой. Единственное, что можно сделать, — это надеть на нее галстук», — рассуждал Таави Вогт, добавляя, что рыба — это еще и украшение праздничного стола и без галстука. «Нет праздничного стола без рыбы», — заверил он.
Для многих годовщина Республики ассоциируется с обязательными бутербродами с кильклй, но только не для Таави Вогта. «В причудье важны другие вкусы, чем килька. Для меня лучше всего свежая щучья икра на хлебе. Сегодня мы предлагаем корзинки с щучьией икрой».
Рутт Савели и Алмар Рахуоя, приехавшие из Рапла, выбрали Пагари из-за богатого рыбного меню. «У нас есть дичь и грибы. Так как мы из центральной Эстонии, то приехали сюда за рыбой. В Рапла много леща и судака не найдешь, особенно в теплом виде. Котлеты из копченого леща очень вкусные».
Дома в годовщину Республики они сидеть не хотят. "Если погода лучше, чем сегодня, мы едем в Таллинн на церемонию поднятия флага или совершаем поход по болоту. На этот раз мы решили выехать подальше", - сказал Рутт Савели.
Хозяйка дома отдыха в Каукси, Пирет Талисту, больше всего боялась, что в такую плохую погоду люди не выйдут из дома. Страх оказался напрасным, а жизнь кипела вместо улицы в большом зале дома Пясари.
«Мы с самого начала объявили, что у нас есть согревающая комната для замерзших пальцев ног и рук». По телевизору в зале шла прямая трансляция приема президента.
Была в Каукси и живая музыка.
Однако главным героем вечера стала еда и закуски в ключе чудской кухни. "Наша килька - окунь, и если приготовить филе окуня по рецепту кильки, используя ее приправу, то оно ничем не будет уступать. Будем честны, оно лучше, чем килька", - подтвердила Пирет Талисту, предланавшая филе окуня на домашнем хлебе.
Пиршество прочудья по случаю годовщины Эстонской Республики было объявлено до полуночи, и в Ида-Вирумаа открыли свои двери шесть ресторанов одного вечера.
Посетителей также ждал центр национального парка Алутагузе, где питание обеспечивала Ийзакусая корчма Prowints, музей Ийсаку, пляжное здание Каукси и хутор Курро в деревне Куру.