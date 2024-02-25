Нарвский Транс блестяще выступил в финале суперкубка, но все равно не смог завоевать трофей

Флора вышла вперед на 3-й минуте после удара головой Маркуса Сеппика, а на 38-й минуте уроженец Ида-Вирумаа Марк Андерс Лепик увеличил преимущество.

Транс перевернул игру на последней минуте основного времени, когда 18-летний воспитанник клуба Егор Журавлёв из-за штрафной линии закрутил мяч в верхний угол ворот Флоры. На четвертой дополнительной минуте матча Закария Бегларишвили, перешедший в состав «Транса» в этом сезоне, заработал пенальти, который реализовал также новичок «Транса» Серго Куххианидзе.

Основное время завершилось вничью 2:2.

Поскольку в финале суперкубка дополнительное время не разыгрывается, победителя кубка определила серия пенальти.

Из двух команд единственным, кто не смог отправить мяч в ворота, стал грузинский легионер Транса Шалва Бурджанадзе, удар которого попал в штангу.

Накануне матча Транс сообщил, что к команде присоединился 29-летний аргентинский нападающий Леонардо Габриэль Ролон, который в составе молодёжной сборной Аргентины становился чемпионом Южной Америки, а также выступал за клубы Эквадора (также стал чемпионом этой страны), Чили, Мексики и Малайзии.

Помимо Эстонии и Аргентины, в сильнейшую футбольную команду Ида-Вирумаа в этом сезоне входят граждане Грузии, Канады, Кот-д’Ивуара, России, Буркина-Фасо и Болгарии.

Главный тренер команды Алексей Ерёменко является гражданином Финляндии.