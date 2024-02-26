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Поступления от продажи квот на выбросы углекислого газа значительно уменьшатся

Северное побережье
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Балтийская электростанция.
Балтийская электростанция. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В прошлом году Эстония заработала на продаже квот 358 млн евро, однако с декабря цены упали, поэтому в этом году Эстония, скорее всего, заработает на 100 млн евро меньше, сообщает rus.err.

Каждый год Эстония продает на аукционе определенный объем квот на выброс CO2. Европейские компании покупают квоты в зависимости от того, сколько тонн выбросов они производят. Доходы от продажи квот прогнозируются Министерством климата. Первоначальный прогноз, как обычно, был внесен в утвержденную осенью стратегию госбюджета.

- Мы запланировали чуть больше 261 млн евро. Мы рассчитывали на 66 евро за единицу, но если цена в среднем за год будет держаться на уровне 54 евро, то доходы составят около 215 млн евро, - сказала Анника Варик из Министерства климата.

В прошлом году Эстония заработала на продаже квот 358 млн евро, поскольку год назад цена на квоты побила рекорды и превысила 100 евро за тонну, при этом большую часть года цена держалась на уровне 90 евро.

Однако с декабря цены упали, поэтому в этом году Эстония, скорее всего, заработает на 100 млн евро меньше, чем в прошлом. Однако Варик подчеркнула, что пока рано говорить о том, продержится ли низкая цена на квоты весь год.

- Международные прогнозы показывают, что в середине года она должна вырасти, а в последнем квартале, возможно, снова поднимется до 50 [евро за тонну], - сообщила Варик.

Основная причина снижения цен - падение промышленного производства в Европе. Число проданных единиц квот снижается с каждым годом. В прошлом году Эстония продала 4,3 млн тонн квот. Объем этого года составляет 3,9 млн тонн, а с 2025 году - чуть более 3,4 млн тонн.

Это может означать, что цена за единицу возрастет, поскольку на рынке будет меньше предложений. При этом спрос на квоты будет зависеть от промышленного производства в Европе и от того, насколько сильно европейские компании загрязняют окружающую среду. То есть, если объемы производства будут небольшими или его экологичность повысится, цена квоты может снизиться.

- Сегодня мы знаем, что в течение нескольких лет доходы будут ниже, а с 2026 года они могут снова начать расти, - отметила Варик.

Еще в прошлом году доходы, полученные таким образом, делились пополам – одна половина должна была тратиться на достижение климатических целей, а вторая поступала в госбюджет без каких-либо ограничений на использование.

- С 2024 года действует новое правило: все поступившие доходы должны направляться на достижение климатических и энергетических целей, - сказала Варик.

В прошлом средства, полученные от продажи квот, использовались для выплаты пособий потребителям в периоды высоких цен на энергию, на покупку новых поездов, электрификацию железных дорог и на реновацию зданий.

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