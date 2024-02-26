Поступления от продажи квот на выбросы углекислого газа значительно уменьшатся

Каждый год Эстония продает на аукционе определенный объем квот на выброс CO2. Европейские компании покупают квоты в зависимости от того, сколько тонн выбросов они производят. Доходы от продажи квот прогнозируются Министерством климата. Первоначальный прогноз, как обычно, был внесен в утвержденную осенью стратегию госбюджета.

- Мы запланировали чуть больше 261 млн евро. Мы рассчитывали на 66 евро за единицу, но если цена в среднем за год будет держаться на уровне 54 евро, то доходы составят около 215 млн евро, - сказала Анника Варик из Министерства климата.

В прошлом году Эстония заработала на продаже квот 358 млн евро, поскольку год назад цена на квоты побила рекорды и превысила 100 евро за тонну, при этом большую часть года цена держалась на уровне 90 евро.

Однако с декабря цены упали, поэтому в этом году Эстония, скорее всего, заработает на 100 млн евро меньше, чем в прошлом. Однако Варик подчеркнула, что пока рано говорить о том, продержится ли низкая цена на квоты весь год.

- Международные прогнозы показывают, что в середине года она должна вырасти, а в последнем квартале, возможно, снова поднимется до 50 [евро за тонну], - сообщила Варик.