В прошлом году Эстония заработала на продаже квот 358 млн евро, однако с декабря цены упали, поэтому в этом году Эстония, скорее всего, заработает на 100 млн евро меньше, сообщает rus.err.
Поступления от продажи квот на выбросы углекислого газа значительно уменьшатся
Каждый год Эстония продает на аукционе определенный объем квот на выброс CO2. Европейские компании покупают квоты в зависимости от того, сколько тонн выбросов они производят. Доходы от продажи квот прогнозируются Министерством климата. Первоначальный прогноз, как обычно, был внесен в утвержденную осенью стратегию госбюджета.
- Мы запланировали чуть больше 261 млн евро. Мы рассчитывали на 66 евро за единицу, но если цена в среднем за год будет держаться на уровне 54 евро, то доходы составят около 215 млн евро, - сказала Анника Варик из Министерства климата.
В прошлом году Эстония заработала на продаже квот 358 млн евро, поскольку год назад цена на квоты побила рекорды и превысила 100 евро за тонну, при этом большую часть года цена держалась на уровне 90 евро.
Однако с декабря цены упали, поэтому в этом году Эстония, скорее всего, заработает на 100 млн евро меньше, чем в прошлом. Однако Варик подчеркнула, что пока рано говорить о том, продержится ли низкая цена на квоты весь год.
- Международные прогнозы показывают, что в середине года она должна вырасти, а в последнем квартале, возможно, снова поднимется до 50 [евро за тонну], - сообщила Варик.
Основная причина снижения цен - падение промышленного производства в Европе. Число проданных единиц квот снижается с каждым годом. В прошлом году Эстония продала 4,3 млн тонн квот. Объем этого года составляет 3,9 млн тонн, а с 2025 году - чуть более 3,4 млн тонн.
Это может означать, что цена за единицу возрастет, поскольку на рынке будет меньше предложений. При этом спрос на квоты будет зависеть от промышленного производства в Европе и от того, насколько сильно европейские компании загрязняют окружающую среду. То есть, если объемы производства будут небольшими или его экологичность повысится, цена квоты может снизиться.
- Сегодня мы знаем, что в течение нескольких лет доходы будут ниже, а с 2026 года они могут снова начать расти, - отметила Варик.
Еще в прошлом году доходы, полученные таким образом, делились пополам – одна половина должна была тратиться на достижение климатических целей, а вторая поступала в госбюджет без каких-либо ограничений на использование.
- С 2024 года действует новое правило: все поступившие доходы должны направляться на достижение климатических и энергетических целей, - сказала Варик.
В прошлом средства, полученные от продажи квот, использовались для выплаты пособий потребителям в периоды высоких цен на энергию, на покупку новых поездов, электрификацию железных дорог и на реновацию зданий.